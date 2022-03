Rusia dijo que nueva ronda de negociación con Ucrania no está "a la altura de las expectativas"

Ucrania y Rusia lograron "resultados positivos" en la cuestión de los corredores humanitarios, indicó la parte ucraniana este lunes tras la tercera ronda de negociaciones entre ambos países para encontrar una salida al conflicto bélico, pese a que Moscú señaló no se cumplieron las "expectativas".

"Hemos conseguido algunos resultados positivos sobre la logística de los colores humanitarios", indicó en Twitter un miembro de la delegación ucraniana Mykhailo Podoliak.

"Se harán cambios y se prestará una ayuda más eficaz a quienes sufren la agresión de la Federación Rusa", añadió.

Por su parte el negociador ruso Vladimir Medinsky dijo que las conversaciones con Kiev no estuvieron "a la altura de las expectativas de Moscú" y que esperaba resultados "más significativos" en el futuro.

La ofensiva rusa, lanzada el 24 de febrero, llevó a más de 1,7 millones de personas a salir de Ucrania, según la ONU, y muchas más han sido desplazadas dentro del país o están atrapadas en ciudades bombardeadas por Rusia. Además, la agravación del conflicto también está provocando turbulencias financieras y un aumento vertiginoso del precio del petróleo y del oro.

El presidente ruso, Vladimir Putin, puso como condición preliminar para la resolución del conflicto que Kiev acepte todas las exigencias de Moscú, especialmente la desmilitarización de Ucrania y un estatuto neutral para el país.

Sobre el terreno, la situación no deja de agravarse. Al menos 13 personas murieron en un bombardeo contra una panadería industrial de Makariv, a unos 50 km al oeste de Kiev. En el recinto de la panadería había unas 30 personas en el momento del ataque, según los servicios de rescate ucranianos.

"No es aceptable"

Previamente, el ejército ruso anunció la suspensión temporal de ataques en algunas zonas "con fines humanitarios" y la apertura de corredores humanitarios para evacuar a civiles de Kiev, Járkov, de la ciudad portuaria sitiada de Mariúpol y de la localidad de Sumy, cerca de la frontera rusa.

Pero la mitad de estos corredores se dirigen a Rusia y Bielorrusia y el gobierno ucraniano rechazó de pleno la propuesta.

"No es una opción aceptable", dijo la vice primera ministra ucraniana, Iryna Vereschuk. Los civiles evacuados de las ciudades de Járkov, Kiev, Mariúpol y Sumy "no irán a Bielorrusia para luego tomar el avión e ir a Rusia", advirtió.

El presidente francés, Emmanuel Macron, que habló con su par ruso el domingo, acusó a Putin de hipocresía y cinismo por su propuesta.

"No conozco a muchos ucranianos que tengan ganas de ir a refugiarse a Rusia (...) Todo esto no es serio. Es de un cinismo moral y político que me parece insoportable", dijo Macron en una entrevista emitida por la cadena televisiva LCI.

Por su parte, el representante ruso en las negociaciones entre Moscú y Kiev acusó a Ucrania de impedir la evacuación de civiles de zonas de combate y de "usar [a los civiles] directa e indirectamente incluso como escudos humanos, lo que es claramente un crimen de guerra".

"Todo irá bien"

La situación humanitaria se agrava día tras días, con varias ciudades asediadas en las que los víveres comienzan a escasear y de las que la población intenta salir a toda costa.

En la capital, los soldados ucranianos fueron vistos preparándose ante un posible ataque ruso.

"La capital se prepara para defenderse", dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en la aplicación Telegram. "¡Kiev resistirá! ¡Se defenderá!", agregó.

La ciudad portuaria de Odesa, a orillas del mar Negro, también está cada vez más amenazada. Muchas familias dejaron a sus parientes más ancianos, demasiado débiles como para huir de la ciudad, y a sus animales domésticos en el monasterio Archangelo Mijailovsky, constató la AFP.

"Pero desgraciadamente no podremos recibir a todo el mundo, y además tenemos problemas de dinero", comentó la responsable del monasterio de cúpulas doradas, Madre Serfaim.

En Irpin, una pequeña localidad en las afueras de Kiev parcialmente controlada por las fuerzas rusas, se abrió un corredor humanitario oficioso para que miles de habitantes pudieran huir a través de un puente improvisado y por una carretera custodiada por soldados ucranianos y voluntarios.

Niños, ancianos y familias se apresuraban a meterse en atestados autocares y camionetas, con la esperanza de sobrevivir.

"Estoy feliz de haber conseguido pasar, ahora todo irá bien", comentó Olga, de 48 años, que fue evacuada con sus dos perros.

Según el ministro de Educación, Sergii Shkarlet, 211 escuelas fueron alcanzadas por los bombardeos.

Para ayudar a los niños atrapados en orfanatos de Ucrania, la escritora británica J.K. Rowling, autora de la famosa saga de Harry Potter, hizo un llamamiento a donaciones y prometió igualar la suma recaudada hasta un millón de libras (1,3 millones de dólares).

Frente diplomático y sanciones

En respuesta a la ofensiva, los países occidentales impusieron sanciones sin precedentes contra empresas, bancos y magnates rusos.

En el plano diplomático, al margen de las negociaciones directas, Turquía anunció que los ministros de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov; ucraniano, Dmytro Kuleba y turco, Mevlut Cavusoglu, se reunirán el jueves en Antalya (sur). Ucrania, sin embargo, todavía no confirmó su participación en el encuentro.

Y el presidente estadounidense, Joe Biden, debía mantener una videoconferencia este lunes con Emmanuel Macron, el jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz; y el primer ministro británico, Boris Johnson, mientras que Estados Unidos admitió que está barajando la opción de prohibir la importación de petróleo ruso.

China, en cambio, reiteró su amistad "sólida como una roca" con Rusia, pero se dijo dispuesta a participar en una mediación de paz "si fuera necesario".

La Unión Europea, en tanto, inició el examen de las solicitudes de adhesión presentadas por Ucrania, Georgia y Moldavia, que se consideran amenazadas por las pretensiones territoriales de Rusia. El procedimiento es largo y la adhesión al bloque exige unanimidad.

La agravación del conflicto y la perspectiva de nuevas sanciones hicieron que los precios del petróleo se dispararan. El barril de Brent del mar del Norte rozó los 140 dólares, casi un récord.

En respuesta a las sanciones internacionales, el gobierno ruso estableció una lista de países "hostiles" al país, a los que los particulares y las empresas podrán reembolsar sus deudas en rublos, moneda que perdió un 45% de su valor desde enero.

AFP