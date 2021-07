Salinas dijo que votó "sí" en el plebiscito de 1980 para no meterse "en líos"

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo este domingo que en el plebiscito del 30 de noviembre de 1980 votó a favor de crear una nueva Constitución, legitimando al gobierno militar. Durante esa convocatoria, el 42,8% de los votos ratificó al régimen, en tanto el 57,2% votó en contra de la propuesta constitucional del gobierno, por lo que no se modificó la anterior legislación.

Salinas (59) recordó que la instancia se desarrolló cuando tenía 18 años. En ese momento, según dijo, prefería hacerle caso a su padre, quien le había sugerido no meterse en problemas.

"Para ser honesto, porque no tengo nada que ocultar en tal sentido, voté el sí. Tenía 18 años. No estaba ni conforme ni disconforme (con la dictadura). Mi padre me decía: 'no te metas en líos', y no nos metíamos en líos", recordó.

Por equivocación, el ministro entendió que la consulta se refería al referéndum contra la ley de caducidad, llevado a cabo en abril de 1989, por lo que también contestó sobre la instancia: "Voté amarillo", dijo en referencia al voto que se oponía a revocar la ley y que finalmente primó con el 55,9% del apoyo.

El voto verde, que significaba estar a favor de la revocación de la ley, obtuvo el 43% de las adhesiones, por lo que finalmente se ratificó su vigencia.