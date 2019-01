San Pablo multó a Carneiro y confirmó que no lo ceden

La directiva de San Pablo decidió multar al delantero Gonzalo Carneiro, por su acto de indisciplina de desaparecer y no presentarse a concentrar con el equipo debido a que no es tenido en cuenta. De todos modos, el club no se desprenderá del jugador.

El diario Lance informa que “San Pablo reaccionó a los actos de indisciplina de Gonzalo Carneiro con pulso firme, pero sin renunciar al jugador. Él estaba convocado para el partido contra el Mirassol, el último sábado, pero no apareció en la concentración por estar insatisfecho con la falta de espacio en el elenco”.

Carneiro apareció el lunes en el entrenamiento de San Pablo y mantuvo una conversación con los dirigentes. El club le informó que decidió penalizarlo con una multa pesada sobre los salarios, pero subrayó que todavía cuenta con él para esta temporada.

Lance acota que “aunque se enojaron con la rebeldía del fin de semana, los dirigentes ven a Gonzalo Carneiro como un atleta que siempre se mostró dedicado y que aún puede dar frutos en el campo. Creen que merece una segunda oportunidad”.

Y hace mención al interés de Nacional y Peñarol por su concurso.

“Antes de toda la confusión, el San Pablo ya había rechazado sondeos de clubes uruguayos por el jugador, bajo el argumento de que él estaba en los planes para 2019. Ahora, el escenario no cambió mucho: la directiva dejó claro para el jugador que la postura rebelde no va a facilitar una posible liberación. Para llevarlo, será necesario presentar una oferta ventajosa para el tricolor”.