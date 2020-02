Sanguinetti: "Quizás nos está faltando un ámbito global de conversación"

Referentes parlamentarios del Partido Colorado y Cabildo Abierto se reunieron este jueves en el Palacio Legislativo para intercambiar pareceres acerca del anteproyecto de ley de urgente consideración. Del encuentro, que se llevó a cabo en el despacho del expresidente y actual senador Julio María Sanguinetti, participaron también los senadores Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) y los diputados colorados Ope Pasquet y Conrado Rodríguez.

A la salida de la reunión, Manini Ríos y Sanguinetti coincidieron en que "en términos generales" no hay "grandes diferencias" entre los partidos. Para coordinar mejor entre los tres partidos que integran la coalición, el líder colorado planteó que "quizás esté faltando" un "ámbito global de conversación".

"Probablemente instalado el Parlamento aparezca algún mecanismo de ese tipo que refleje el diálogo global de todos los partidos", dijo Sanguinetti, quien valoró que la coalición está "funcionando bien" hasta el momento, aunque "haya que darle un nivel de formalidad más permanente".

El secretario general del Partido Colorado explicó que en la reunión de este jueves hablaron sobre "diferencias y concordancias" en torno al borrador de la ley de urgencia, que es la "prioridad" de la coalición. "En términos generales no tenemos diferencias sustantivas", afirmó.

Los colorados propusieron cambios en los capítulos de seguridad y de educación. "Ayer hablé con Federación de Magisterio, por ejemplo, que les preocupa el tema de la autonomía con relación al Plan Nacional de Educación. Vamos a proponer que el gobierno haga el plan en acuerdo con el Codicen; es el modo de ir salvando ese tipo de objeciones y estuvimos de acuerdo en alguna de esas modificaciones. También en algunas referidas al código de procesamiento", sostuvo el expresidente.

Manini Ríos, por su parte, dijo que prefería no hablar de los temas puntuales hasta no recibir una respuesta formal de los miembros de la coalición, aunque destacó que "en general hay varias coincidencias".

"Hay puntos que nosotros consideramos y el Partido Colorado no los considera. También al revés. Conversamos de todo porque la idea es llegar a un consenso", dijo el excomandante en jefe del Ejército. "Es posible sacar, es posible agregar, es posible modificar, todo es posible", agregó.

Respecto a las diferencias en el capítulo de seguridad, Manini dijo que Cabildo Abierto tiene una "postura clara" pero que "ahora viene la instancia de buscar acuerdos en la redacción final".

"De este tema no voy a hablar más"

El líder de Cabildo Abierto fue consultado también por las declaraciones de Rivera Elgue, futuro subsecretario de Defensa e integrante del partido, quien dijo a La Diaria que si las Fuerzas Armadas hubieran "actuado mal" en dictadura “tendría que haber muchos más desaparecidos”. Sus dichos fueron repudiados por buena parte del sistema político y el presidente electo, Luis Lacalle Pou, llamó directamente a Manini Ríos, quien luego declaró que "el número no es lo principal" y pidió no "sacar de contexto" los dichos de Elgue.

Este jueves, al ser consultado nuevamente al respecto, Manini Ríos dijo que la conversación con Lacalle fue informal y pidió dar por terminado el capítulo. "Quedó claro en qué contexto lo dijo él. Yo ya hice mis declaraciones al respecto y creo que este no es el momento para seguir hablando", afirmó.

"En este momento el tema es la ley de urgente consideración y las propuestas para soluciones de la gente. La gente ya está cansada de hablar de cosas del pasado. Quiere hablar de cosas del futuro y de las soluciones a sus grandes problemas. Vamos a hacer todo para seguir buscando soluciones y no seguir paralizados mirando para atrás. De este tema no voy a hablar más. Si me van a preguntar no voy a hablar", concluyó.