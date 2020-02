Sanguinetti: asaltos a agentes buscan que la policía "baje los brazos" y se "desmoralice"

"¿Qué es este golpeteo constante de asaltos a la policía?", se preguntó el expresidente de la República y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, entrevistado en el programa Desayunos Informales de Canal 12. "La pretensión clara e inequívoca de que la policía baje los brazos. De que se desmoralice totalmente", respondió enseguida.

Para el líder de Batllistas la seguidilla de ataques a oficiales buscan "amedentrar a la policía", "quitarle confianza" y "debilitarla anímicamente". "Yo no soy investigador, observo solamente y veo que acá está pasando con nuestra policía lo mismo que pasó en Chile con los carabineros. ¿Quién es el que está detrás? No lo sé. Pero es evidente que es alguien referido al crimen organizado o algo que se le parezca", sostuvo.

Entre el 1 de enero y el 5 de febrero, en total 78 funcionarios policiales fueron víctimas de ataques y a diez de ellos se les robó el arma de reglamento, según informó el Ministerio del Interior. De esos 78 policías, solo cinco se encontraban uniformados cuando fueron asaltados.

Dos policías fueron asesinados y a otro se intentó matarlo. Las víctimas de homicidio fueron César Texeira, quien murió de un disparo en la cabeza mientras conducía su moto para ir a trabajar a la altura de la ruta 5 y Santa Lucía, y Carlos Adrián de los Santos González, un cabo de la policía que murió en la Pizzería Express de San Carlos a dónde entró a robar José Luis Rodríguez Da Rosa.

Según Sanguinetti, la situación es similar a los ataques a las comisarías que hubo en Chile en noviembre del año pasado y a los "asaltos" en el subte. El colorado entiende que hubo "organizaciones" que se "aprovecharon" de las protestas pacíficas y "explotaron el momento".

A su vez, el senador electo manifestó su "condena" a los frenteamplistas que aseguran que en Uruguay ocurrirá una situación social similar a la que vivió Chile. "Me preocupa la gente que está armando el clima. Eso lo veo más que con preocupación, eso lo condeno. Me parece que es generar un clima opositor perverso, no democrático. Lo estamos haciendo ya como algo lógico, como algo que tenemos que asumir que se va a venir. No, no se va a venir ni se puede venir. Salvo que haya gente que lo esté queriendo. Por eso digo, no me gusta nada. Lo condeno abiertamente", remató Sanguinetti.