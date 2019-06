Sanguinetti: "Sartori no va a ganar, no hagamos más futurología"

El precandidato del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, participó este martes de dos actos en Montevideo en la recta final de la campaña electoral, en los que pidió a la militancia acelerar la “maquinaria”, ofrecer listas y anotar los teléfonos de posibles votantes para que vayan a sufragar el domingo 30 de junio.

Durante una recorrida por el barrio Goes junto a la candidata a diputada Elena Grauert, el líder de Batllistas dijo que el día de las elecciones celebrarán los tres grandes grupos colorados. Su sector porque revalidará su “mayoría”, Ciudadanos de Ernesto Talvi por su “excelente votación” y Uruguay Batllista de José Amorín Batlle porque habrá tenido tres o cuatro veces más votos de lo que preveían las encuestas, señaló ante la mirada del ex vicepresidente Luis Hierro López y el exministro Lucio Cáceres.

Sanguinetti dijo a El Observador que “ojalá” que esa misma noche quede conformada la fórmula, integrada por los primeros dos, para terminar de demostrar la buena campaña que tuvieron. “Está siendo cordial y fraterna con comunicación entre los candidatos y terminará con un clima de festejo”, subrayó.

La interna colorada contrasta con lo que ocurre en el Partido Nacional, donde la irrupción de Juan Sartori y su estrategia desplegada le ha valido críticas de sus competidores. Jorge Larrañaga dijo el fin de semana que el empresario jugaba "demagógicamente con las necesidades de la gente que es por demás vulnerable" a raíz de la repartida de la tarjeta MedicFarma con la que promete medicamentos gratis para jubilados en caso de ganar, mientras que Enrique Antía señaló que el directorio blanco se “comió la pastilla” con su ingreso y la presidenta Beatriz Argimón repitió la enseñanza de Wilson Ferreira Aldunate de que en “política no todo vale”.

El líder de Batllistas dijo que lo que ocurre en la colectividad fundada por Manuel Oribe no es nuevo y que la “historia” enseña que primero tienen “muchos conflictos internos” y que luego demuestran una “enorme capacidad para sobrellevarlos a fuerza de emoción”. De todos modos, pidió no adelantarse, dejar de hacer “futurología” y aseguró que “Sartori no va a ganar” la interna, por lo que no es necesario ponerse a analizar si hay posibilidades de alcanzar una coalición con él.

Con esta afirmación tomó distancia de Talvi, quien dijo que no apoyará una coalición con el Partido Nacional si el millonario vence en la interna nacionalista, según informó El País. En rueda de prensa, el economista señaló que Sartori estaba “prostituyendo el sistema político” con propuestas como la de entregar una tarjeta para que obtengan medicamentos gratis, algo que ya ocurre para los afiliados en ASSE. “No nos es indiferente quien gane en el Partido Nacional porque será nuestro socio futuro con el Partido Independiente para construir un proyecto alternativo, pero las acciones que sigue tomando tornan cada día más difícil poder sentarse a esa mesa a dialogar. No lo conozco, nunca en mi vida lo vi, pero realmente lo que estoy viendo me preocupa porque no veo muy claro cómo nos podemos entender con alguien que utiliza estos métodos absolutamente inaceptables para el juego limpio, democrático, que tenemos que preservar en el país”, dijo.

Más tarde, en la inauguración de la sede de la lista del exfiscal Gustavo Zubía en Pocitos, se refirió a la situación económica luego que se conociera que en el primer trimestre del año 2019 la actividad disminuyó 0,2%. "El resultado es que la deuda externa aumentó, para ganar elecciones era bueno, pero el presupuesto tiene déficit. Caen las curtiembres, la lechería, estamos viviendo una desocupación creciente que se hace cada día más difícil. Acá el empleo solo se combate con inversión. no va a ser fácil, pero acá no puede ocurrir lo que le pasó a (el presidente argentino Mauricio) Macri, esto es un desastre, el país está hipotecado", sentenció.

A favor de la Jura de la Bandera

Sanguinetti dijo que está en contra de eliminar la obligatoriedad de la Jura de la Bandera, luego que la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (ADES) solicitara al Codicen que la reconsidera por considerarla un acto con características militares y “fascista”.

El precandidato de Batllistas dijo que es una “expresión simbólica de la fidelidad a la independencia del país y su república democrática” y que el pedido de los profesores representaba la “pérdida” de los valores en el Uruguay.

El dos veces presidente también lamentó que los docentes cuestionen que deban concurrir a los centros educativos en un día feriado.

Este martes, el presidente del Codicen, Wilson Netto, se mostró dispuesto a analizar la medida, aunque dijo que era “muy sobre la fecha” y no les permitía “analizarlo con la profundidad que requiere”.