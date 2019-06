Blancos salen a defender la unidad interna y acusan a Sartori de dividir

“A un blanco que no sabe la marcha de Tres Árboles yo no saludo”, le dijo un militante nacionalista, con firmeza y seriedad, al precandidato Juan Sartori cuando le intentó dar un abrazo. Ya había terminado el acto, este domingo en el Puerto de Montevideo, que recordaba el histórico regreso de Wilson Ferreira Aldunate al país luego de ser exiliado por la dictadura, y al empresario convertido en precandidato no se lo veía cómodo.

Es que mientras sonaba el “son nuestras banderas/metas del honor/en la escuela y en los campos/y el taller/se forjaron las legiones/del deber/y orgullosas van/soberbias en su afán/augurando la victoria del Partido Nacional”, y Luis Lacalle Pou lo cantaba con las manos hacia atrás y Enrique Antía revoleaba emocionado la bandera del partido, Juan Sartori sonreía y miraba hacia los costados, sin saber mucho qué hacer.

Desde que llegó al acto y se posicionó en la primera fila, los problemas comenzaron. Se acercó a los otros dos precandidatos presentes y le habló al oído al líder de Mejor País. Antía siguió con la mirada hacia el escenario como si nada hubiera pasado. Al minuto, el diputado Pablo Iturralde que estaba en la segunda fila, dio unos pasos hacia el frente y se coló a los empujones entre Sartori y el intendente de Maldonado, para separarlos. La situación no parecía ser la mejor.

Antía ignora a Sartori e Itirralde se pone en el medio de prepo. Lacalle Pou se pone lejos. pic.twitter.com/6kdmzUGCfh — Leo Sarro Press (@leosarro) June 16, 2019

Y por si todos esos gestos aún no bastaban, al terminar el acto, el diputado Pablo Abdala le estrechó la mano y se lo dijo sin eufemismos: “Realmente me da mucha lástima todo lo que está haciendo porque está comprometiendo la suerte del partido”. Sartori dijo que él creía estar sumando y trabajando mucho por el partido, a lo que Abdala le respondió con un repetido "no lo creo".

Abdala le endilga en la cara Sartori que “ está comprometiendo la suerte del partido” pic.twitter.com/pYE9Y82rdt — Leo Sarro Press (@leosarro) June 16, 2019

El que no estaba presente en el acto era el precandidato Jorge Larrañaga pero estuvo en la boca de muchos que, en pequeños grupos, cuchicheaban sobre la columna que el senador había publicado en el sitio web de su sector, Alianza Nacional, esa misma mañana.

El wilsonista escribió allí que "Sartori se dice blanco pero no se comporta como tal", que utiliza "publicidad mentirosa y abusiva" y que tiene una "mecánica corrupta de hacer política", además de advertirle que “ni el partido ni el país son mesas de ruleta para su diversión”.

Jorge Gandini, diputado nacionalista, apoyó las declaraciones del líder de su sector y aclaró en Twitter que “quienes quieren ver división entre los blancos se equivocan” porque, a su criterio, existen dos grupos: “Los blancos, todos, de un lado. Los impostores del otro”.

En conversación con El Observador, luego de finalizado el acto, Gandini dijo que Sartori le da "mucha pena” porque “no tiene ni idea de quién era Wilson ni cuál es la marcha de los Tres Árboles”. “Todos los nombres que escuchó decir desde el escenario, piensa que son calles”, añadió.

De todas formas, se mostró esperanzado del discernimiento de la ciudadanía: “La gente sabrá juzgar dónde está el partido y dónde el oportunismo”.

Cuando la presidenta del Partido Nacional, Beatriz Argimón, dio el discurso central del acto, recordó eufóricamente a Wilson Ferreira. Pero el momento en que más fue aplaudida no fue cuando la emoción le impidió continuar la oratoria, sino cuando expuso cuál era la enseñanza que el histórico nacionalista había dejado: “Con Wilson aprendimos que es mentira que en política todo vale, que hay una ética que los dirigentes debemos tener”.

Antía publicó el viernes en su cuenta de Twitter un fragmento de uno de sus discursos y aseguró que van a “cuidar” al partido de “toda estrategia que afecte la fraternidad” que han construido.

En el video, el precandidato deja muy claro quién es el culpable de la grieta interna. El intendente de Maldonado asegura que con Larrañaga y Lacalle Pou tienen “matices de diferencias” pero que no destruyen la unidad partidaria. Sin embargo, sin nombrarlo, dice que hay un “candidato que viene a dividir el partido y a generar problemas en la interna del partido con un estilo de política agresiva” que no está dispuesto a aceptar.

Lacalle Pou hasta ahora prefirió no criticar directamente a Sartori. Es más, este sábado dijo que “todos los precandidatos del Partido Nacional son buenos”, según consignó El País.

Sin embargo, este domingo, luego del acto y tras la circulación de un audio adulterado que simula su voz, el favorito en las internas nacionalistas se refirió en Twitter al “Sr. Noticias Falsas” sin nombrar a ninguna persona específicamente. “¡Qué poco respeto por nuestra democracia!”, sentenció.