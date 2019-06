Lacalle Pou conocía a Sartori: dos años atrás el millonario le dijo que apoyaría su candidatura

El precandidato blanco Luis Lacalle Pou narró que Juan Sartori lo llamó hace unos dos años para apoyar su precandidatura a la Presidencia, pero que después "desapareció".

"Hace dos años me llamó para decirme que me iba a apoyar y después desapareció. Después me enteré de que era precandidato", señaló el líder de Todos en una entrevista con Desayunos Informales. El precandidato blanco explicó que a Sartori lo conoció hace más de una década y que unos años después lo volvió a ver, ya en su faceta de empresario.

Lacalle Pou dijo que su hermano, Juan, le recordó que Sartori estuvo en la casa del líder de Todos hace varios años. Además, el precandidato recordó que, tiempo después, visitó al empresario en su oficina y que este incluso le regaló un libro: David y Goliat.

Consultado sobre la actualidad de la interna blanca y la proliferación de noticias falsas, Lacalle Pou dijo que la "cobardía" refleja "las peores cosas del ser humano". "El que es cobarde es capaz de todo", afirmó. Consultado sobre a quién se refería, respondió: "Es que no puedo, no tengo pruebas".

Respecto al escenario que se abrirá a partir del 30 de junio, el senador dijo no saber si en este caso los blancos podrán cumplir con la máxima de que el segundo más votado defina la Vicepresidencia. "Esta vez algunos ya dijeron que no les interesa ser candidato a vicepresidente. Lo que sí deberán nominar a alguien que tenga consenso y que sea un buen vicepresidente", precisó y prefirió no ahondar en un escenario con Sartori como el segundo más votado.

Paciencia y prudencia

Lacalle Pou divulgó este jueves un mensaje entre sus seguidores en el que pidió "prudencia", "paciencia" y "mucha tranquilidad" en lo que queda hasta las internas. "Estamos en la recta final. Y en la recta final todos, de alguna manera, se ponen un poco más nerviosos. La sangre empieza a correr un poquito más rápido", señaló.

El líder de Todos dijo también que el próximo 30 de junio será un día "muy importante" porque en esa jornada el Partido Nacional (PN) se "encolumna todo". "Por eso, así tenemos que llegar. Si creemos que tenemos que ser los elegidos -el grupo preferido dentro del partido- tenemos muchos deberes para cohesionar al partido. Por eso, les pido tranquilidad, calma y seguir manejando argumentos", pidió.