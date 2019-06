Larrañaga a Sartori: "ni el partido ni el país son mesas de ruleta para su diversión"

El precandidato del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, publicó este domingo una editorial en la página de su sector, Alianza Nacional, donde no escatimó críticas hacia Juan Sartori, uno de sus contrincantes en la interna blanca. El wilsonista dijo que "Sartori se dice blanco pero no se comporta como tal", que utiliza "publicidad mentirosa y abusiva" y que tiene una "mecánica corrupta de hacer política".

"No puedo, no tengo derecho, a convalidar con mi silencio cuando se agrede desde adentro la comunidad de valores y de principios a la cual pertenecemos. Una actitud de ese tipo no me representa. Ustedes saben que estoy hablando del candidato Juan Sartori", comienza diciendo el texto de Larrañaga.

El precandidato hizo referencia a la nota de Búsqueda donde el empresario admitió tener como asesor al venezolano Juan José Rendón, conocido mundialmente como el "rey de la magia negra", y lo asoció con la ola de información falsa que ha circulado en los últimos meses en redes sociales.

"¡Qué casualidad, de manera repentina aparecieron mexicanos interesados en encuestar en nuestro país! ¡Qué casualidad, aparecieron mensajes de whatsapp con números de India! ¡Qué casualidad, en forma súbita apareció gente en portales desconocidos publicando cualquier cosa!", apuntó.

"Sepa Sartori que el Partido Nacional no promete cualquier cosa y no se presta a los experimentos de mercaderes ni a la hipocresía de tartufos", continuó.

Pero el líder de Alianza Nacional no quedó ahí. También pronosticó la reacción del nuevo precandidato: "victimizarse". Según Larrañaga, Sartori va decir lo que ya ha dicho en las últimas oportunidades: que lo critican porque se creen "dueños del Partido". "Que le quede claro: nosotros no somos dueños de nada. Solo de nuestra trayectoria, que habla por nosotros. Usted debe ser dueño del recato y del respeto republicano que nos debemos los blancos", señaló.

A su vez, aclaró que "la política no es un entretenimiento donde derrochar plata ni engañar a la gente", que "en una elección no vale todo" y que ni la ética ni los votos "se compran".

"Ahora si quiere, vuelva a hacerse la víctima, pero los uruguayos saben que yo no hablo por hablar. Saben bien que digo la verdad, sin medir costos políticos. Acá no estoy pugnando por el resultado de una elección. Acá estoy defendiendo principios y valores. Esos que nos dan identidad como blancos", afirmó.

Y por último, le pidió un favor: "Pida disculpas por lo que mal hace, desande el camino de las promesas demagógicas que juegan con las necesidades de la gente más vulnerable. Porque ni el Partido ni el país son mesas de ruleta para su diversión. Porque la inmensa mayoría de los uruguayos no miente ni se vende. Porque vota la gente, no la plata".