Santa Clotilde hizo un remate que fue un éxito de punta a punta

En una hora y 50 minutos, el equipo de Valdez y Cía remató el 100% de los Toros para el Norte de estancia Santa Clotilde.

“Ventas ágiles, fuertes, dinámicas y a muy buenos precios desde que comenzó hasta que terminó el remate”, dijo a El Observador Ricardo Pigurina, gerente comercial de Valdez y Cía.

El promedio general de la venta fue US$ 3.720. El Angus de pedigrí promedió US$ 4.390, con un precio máximo de US$ 6.300 y el Polled Hereford obtuvo una media de US$ 3.295, con un máximo de US$ 3.800.

El remate fue realizado en las instalaciones del Centro de Ventas Ganaderas Don Tito, en Tacuarembó, en donde se rematarán reproductores Polled Hereford, Red Angus y Hereford astado.

El Hereford astado de El Ceibal, de Miguel Martirena, participó de las ventas como cabaña invitada.

El remate fue acompañado por un gran marco de público, como acostumbra tener esta venta.

“La verdad que nos dejó muy conformes a todos. Para la firma, el remate de Santa Clotilde es muy especial, porque fue la cabaña que nos dio el puntapié inicial en lo que es la venta de toros”, recordó.

En tanto, el rematador hizo referencia a que los valores obtenidos en la subasta se mantuvieron firmes a lo largo de todo el remate, destacando principalmente lo que fue la colocación del Angus colorado, que superó en valores a la del negro.

Promedio