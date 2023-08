Santi Urrutia y Camila Rajchman contaron cómo fue su primera cita y la arriesgada propuesta que ella rechazó

Santiago Urrutia y Camila Rajchman confirmaron en los últimos días que están comenzando un vínculo afectivo. Sin embargo la pareja, que tiene una amplia exposición en medios y redes sociales, decidió tomar las cosas con clama y todavía no adoptan la categorización de "novios".

"No soy [el] novio, lo que pasa es que cuando se hace público se inventan los noviazgos. Lo importante es lo que uno siente dentro de cada uno y en la pareja en sí”, dijo el piloto en una entrevista a El Observador en la que aclaró que si bien se conocen hace "años" hace poco que "poco" que tienen esta "conexión".

Este martes, la comunicadora abrió la posibilidad de que sus 427 mil seguidores le enviaran preguntas que responderían en conjunto. El espacio de intercambio la conductora de Weno Qué Pasó habló sobre las últimas declaraciones del piloto a Montevideo Portal durante una entrevista: “Estamos juntos, nos llevamos muy bien, pero el título de novia es muy grande. Así que eso lo dejaría de lado”.

“Ya le dieron mucho palo a él", dijo Rajchman y continuó: "La situación es la siguiente: como no estamos saliendo hace tanto tiempo no decimos que somos novios, porque nos conocemos hace relativamente poco. ¿Qué va a cambiar? Ni idea. Todavía no decimos que somos novios”, explicó.

Además, la pareja respondió preguntas acerca de cómo comenzó la "conexión" entre ambos. “Nos conocemos hace mucho tiempo, pero Cami me empezó a registrar en enero”, respondió Urrutia.

"Nos vimos en una fiesta y al otro día me invitó a tirarnos en paracaídas. Muy normal. Mirá a quién le viene a decir para tirarse en paracaídas. Una más cagona que yo no existía”, detalló ella junto con una captura de pantalla de un mensaje del piloto que decía: "Tengo una invitación para hacerte. Tengo dos lugares mañana 9 am. para saltar en paracaídas. ¿Te animás?"

Sin embargo, Rajchman contó que rechazó la invitación y "varias tomadas de vino". Hasta que accedió a una primera cita "grupal". "La primera cita fue grupal. Fue un asado y una previa con sus amigos y mis amigas, porque después de que rechacé el paracaídas en enero no di cabida. Después vos te pusiste con otra, que no vamos a indagar ahí. Rechacé muchas tomadas de vino y después accedí al asado grupal. Me flechó en el asado”, dijo ella y deslizó una referencia al vínculo entre el piloto y Candelaria Tinelli.

Después del asado con amigos tuvieron un primer encuentro solos: “Era la prueba de fuego. Nos vimos en mi casa de Montevideo. Yo armé una picada. Mi estrategia era que cuando llegara yo le iba a dar un beso para sacar todo tipo de dudas”, sostuvo Urrutia.

Visto que los dos se conocían anteriormente, un seguidor le preguntó a la artista si el piloto le gustaba desde antes. “No, pero me caía muy bien y estaba para la friendzone", dijo Rajchman aclarando que hasta ahora eran solo amigos.

"Me costó un poquito darme cuenta de que estaba para conocerlo como para algo más”, agregó.