Santiago del Moro lo frenó en seco a Joel Ojeda luego de su salida de GH: "No me banco esto"

A tres días de su segunda eliminación de Gran Hermano 2023, Joel Ojeda apareció en El Debate para enfrentarse a un tenso cara a cara con Santiago del Moro. Durante la transmisión en vivo, el conductor interrumpió a Ojeda cuando notó que insinuaba que su expulsión del reality fue el resultado de transgredir normas.

El tenso intercambio tuvo lugar en medio del análisis del complot que llevaron a cabo los participantes, con Los Bro por un lado y La Vizcachera por el otro, para nominar y por la anulación de sus votos.

"Yo no me banco esta cosa... Chicos, si uno se va de la casa tiene que ser buen perdedor porque te saca la gente. Yo sé que es muy doloroso para el ego porque a mí me pasaría lo mismo", comentó firme el conductor.

Y agregó: "Pero no me banco esta cosa de 'no, me sacaron por tal cosa'. Tarde o temprano todos pisan placa y cuando pisan placa la gente te deja o te saca. Joel vos tuviste una campaña enorme en contra... Ahora los tienen ahí".

"Si la quieren sacar a Furia, la van a sacar. Si la quieren sacar a Cata, la van a sacar. O a Emmanuel, Federico, Florencia y Virginia. No sé cómo va a quedar conformada la placa...", continuó con su postura Santiago del Moro.

El tenso diálogo entre del Moro y Ojeda

Joel Ojeda: -Que se hable parece complot, pero en realidad se habló de armar una placa. Nunca se mencionaron nombres. Pero sí se mencionaron...

Santiago del Moro: -Hay horas y horas de material.

Joel Ojeda: -Pero también hay material de Furia y Emma hablando en las reposeras diciendo “apenas se vaya Joel hay que ir a la puerta del confesionario y decir que la que se tiene que ir es Cata”.

Santiago del Moro: -¡Pará! ¡Pará! A ver, ¡un minuto!

Joel Ojeda: -Básicamente lo mandó a Emma a fulminar a Cata.

Santiago del Moro: -Yo no me banco esta cosa. Chicos, si uno se va de la casa tiene que ser buen perdedor porque te saca la gente. Yo sé que es muy doloroso para el ego porque a mí me pasaría lo mismo.

Gastón Trezeguet: -Y dos veces...

Santiago del Moro: -Pero no me banco esta cosa de “no me sacaron por tal cosa”. Tarde o temprano todos pisan placa y cuando pisan placa la gente te deja o te saca. Joel vos tuviste una campaña enorme en contra... Ahora los tienen ahí. Si la quieren sacar a Furia, la van a sacar. Si la quieren sacar a Cata, la van a sacar. O a Emmanuel, Federico, Florencia y Virginia. No sé cómo va a quedar conformada la placa...

Joel Ojeda: -Yo asumo eso. No me fui triste. Me fui muy feliz.

Santiago del Moro: -Vos fuiste un gran jugador para la casa. No quiero que te vayas diciendo “me fui porque me hicieron trampa”.

Joel Ojeda: -No, para nada. Jamás me quejé.