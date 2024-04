La uruguaya Rosina Beltrán disparó contra Laura Ubfal: "Me trató de autista"

Rosina Beltrán y Laura Ubfal aclararon sus diferencias en vivo en República Z después de que Rosina mencionara algunos comentarios de Laura que no le habían sentado bien cuando esta opinó sobre su participación en Gran Hermano.

"No me quiero empapar de cosas negativas. Si Isabel dijo que yo tenía un retraso, me lo entero acá. Sí escuché a Laura que me trató de autista y ...", agregó.

Laura Ubfal intervino de inmediato para aclarar su punto de vista: "No te traté, lo hablé con tu mamá, el tema es que no entendíamos tu personalidad".

Rosina, quien fue eliminada del reality a finales de marzo, enfrentó las críticas que recibió tras su paso por el programa: "No sé, que tenía problemas mentales, todo eso que me pareció un horror".

"Realmente no me influyó. Y más cosas que se dijeron dentro y fuera de la casa. Pero estoy segura de quién soy. Quizás sí otras cosas me pueden afectar más pero justo eso no porque yo estoy tranquila con quien soy", concluyó firmemente la joven uruguaya.