Santiago Ramírez, uno más para atender en la sanidad de Nacional

El delantero de Nacional Santiago Ramírez se sumó este domingo a la larga lista de jugadores que Nacional tiene en sanidad.

El delantero entró a los 81 minutos del partido contra Wanderers, empate 2-2 en el Parque Viera por la sexta fecha del Apertura, y salió a los 83'.

En la zona media, el hermano de Juan Ignacio Ramírez encaró a Juan Acosta quien se le tiró con los pies hacia adelante.

El lateral bohemios fue a la pelota, sin intención de lastimar, pero tras despejar el balón impactó a Ramírez.

Diego Battiste

La mirada de Arsuaga lo dice todo, Ramírez afuera

Andrés Matonte cobró falta pero no amonestó y desde el VAR, Gustavo Tejera no le hizo revisar la acción porque en esos casos solo las jugadas de tarjeta roja son revisables, no las de tarjeta amarilla.

La lesión de Ramírez no fue en la zona del impacto sino más arriba, en la rodilla derecha que se sintió con el duro encontronazo.

El médico Álvaro Arsuaga entró a la cancha y ordenó el cambio. Óscar Quagliata, quien dirigió porque Pablo Repetto estaba suspendido, mandó al campo a Leandro Otormín en su lugar.

Nacional no emitió un comunicado, pero de todas maneras el jugador será evaluado con estudios en las próximas horas, para conocer el grado de su lesión.

Ramírez se unió así a una importante lista de jugadores lesionados.

Juan Izquierdo se recupera de una fractura de peroné, generada por una situación de estrés.

El hermano de Santiago, Juan Ignacio Ramírez se recupera de un desgarro, al igual que el juvenil Renzo Sánchez.

Brian Ocampo no tiene rotura fibrilar, pero sí una lesión muscular que lo hizo abandonar la cancha en los últimos tres partidos que jugó: Rentistas, Liverpool y Montevideo City Torque.

Contra Wanderers fueron expulsados Yonathan Rodríguez, quien levantó sensiblemente con su ingreso el nivel del mediocampo, y Nicolás Marichal, el mejor defensa del plantel.

Diego Battiste Yonathan Rodríguez quedó suspendido

Ninguno estará en la séptima fecha cuando Nacional reciba en el Gran Parque Central a Plaza Colonia.

La buena noticia es que Emmanuel Gigliotti cumplió sus partidos de suspensión y podrá volver en ese partido aunque el nivel que exhibió Franco Fagúndez ante City Torque y Wanderers hace prever que será difícil que pierda el puesto.