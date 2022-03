El gesto provocador de Diego Hernández, la roja y el pedido de disculpas

El partido que Wanderers y Nacional empataron 2-2 este domingo en el Parque Viera por la sexta fecha del Torneo Apertura, tuvo su pico máximo de voltaje a los 89 minutos cuando Diego Hernández metió un golazo para el 2-1 bohemio.

Hernández entró a los 78' en lugar de Nicolás Quagliata y a los 89' metió un golazo tras pase de Mauro Méndez en el que Diego Riolfo intentó una fallida chilena.

El volante zurdo formado en Peñarol justo quedó de cara a la hinchada de Nacional.

Y en la adrenalina del festejo hizo su celebración de gol como disparando una metralleta justo de cara a las banderas y a la hinchada de Nacional apostada detrás del arco, en la tribuna Jorge Barrios.

Diego Battiste

Hernández metió un verdadero golazo

Después, el grupo de jugadores se unió sobre el tejido para festejar con los hinchas apostados en la tribuna René "Tito" Borjas.

Cuando todos retomaban sus posiciones, Hernández se quedó bailando, nuevamente de cara a la hinchada de Nacional.

Diego Battiste Hernández baila y Matonte lo sorprende para echarlo

Estaba de espaldas y no vio venir al árbitro Andrés Matonte que sin dudarlo, por esos gestos y no por los primeros que hizo, le mostró la tarjeta roja.

Diego Battiste La roja de Matonte a Hernández

Diego Zabala fue el primero en correr varios metros para increparlo.

Luego se le vino al humo Yonathan Rodríguez al que tomó Kevin Rolón, quedando abrazados y tirándose manotazos.

Diego Battiste

Méndez y Fagúndez peleando en los incidentes

Daniel Carreño discutió con Franco Fagúndez.

Diego Battiste

La refriega más grande del partido, tras el 2-1 de Wanderers

Entraron todos los suplentes y los dos cuerpos técnicos.

Diego Battiste

Se pelearon en varios grupos

Matonte debió revisar toda la jugada en el VAR para echar a Rodríguez y Rolón. También amonestó a Zabala.

Diego Battiste

Matonte chequeando en el VAR para decretar dos expulsiones

En declaraciones a AM 970, Hernández reconoció que su actitud estuvo mal y pidió disculpas a la hinchada de Nacional.

"Pido disculpas si ofendí a la hinchada de Nacional y espero que esto me sirva de experiencia. Sé que estuvo mal y lo admito. Pido disculpas a los hinchas de Nacional y a los del fútbol en general", expresó.

"Repito las disculpas, cuando hago un gol siempre lo festejo bailando por la alegría y por mí, pero el juez me echa porque piensa que estoy bailando a la hinchada", dijo.

"Mis compañeros me dijeron que contara con ellos, me están llegando mensajes fuera de lugar, pero yo estuve fuera de lugar con lo que hice, no hay que darle trascendencia, pero uno es joven y también tiene familia", terminó diciendo.