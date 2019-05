Santiago Urrutia: sexto en Carrera 1 y quinto en Carrera 2

Un fin de semana curioso vivió el piloto uruguayo Santiago Urrutia en la segunda fecha del Campeonato Europeo de Turismo (TCR) con sede en el autódromo de Hokenheim, Alemania.

Si se analiza el resultado final de las dos carreras disputadas en el veloz autódromo alemán, sin dudas que el saldo es altamente positivo. Es más, el resumen de todo el fin de semana del coloniense es muy bueno pues comenzó muy bien el viernes estableciendo los mejores entrenamientos del día viernes a bordo del Audi RS3 del equipo belga WRT.

Un sexto puesto en la carrera 1 y un quinto puesto en la carrera 2, con buena cosecha de puntos incluida, lo catapultó al sexto lugar de la tabla anual recortando puntos valiosos a quienes comandan la misma.

Sin embargo, Santiago Urrutia dejó la sensación de que lograr su primer podio, era una posibilidad cierta este fin de semana alemán.

¿Qué sucedió entonces? Algo muy extraño en el piloto oriundo de Miguelete, Colonia. Falló en la largada de ambas. Es más, en la carrera 1, el fallo fue estrepitoso y pudo tener un saldo altamente negativo. Largaba séptimo y al cerrarse la vuelta 1, estaba 17 y lidiando para no perder más posiciones.

Al otro día y partiendo tercero, más de lo mismo: quedó casi parado y aunque el daño fue menor, cayó al octavo lugar y aguantando para no ir más atrás, cerró la primera vuelta octavo en la fila de 32 pilotos.

Ambas situaciones hipotecaron sus chances, sin dudas, máxime cuando luego protagonizó soberbias remontadas parea terminar sexto el sábado (Carrera 1) y quinto el domingo (Carrera 2).

Lo que confirma aún más que de no mediar esos fallos en las partidas, Santiago Urrutia tenía un muy buen auto. El Audi RS3 respondió y muy bien a ese ritmo exigente, duro, que le impuso el uruguayo para recuperarse en ambas carreras y cerró ambas carreras en el ritmo de los vencedores.

No rehuyó Urrutia a ambos errores. Es más los reconoció de inmediato y básicamente los atribuyó a la dinámica propia de la largada y al hecho de que estos autos son bien diferentes a lo que venía manejando.

A fuerza de ser sinceros, el propio piloto coloniense ya había advertido antes de iniciar este nuevo ciclo deportivo, que uno de los temas a resolver eran las “partidas detenidas” tras varios años con partidas en movimiento en el automovilismo estadounidense y además, la tracción delantera luego de muchos, muchos, años manejando tracción trasera.

Curiosamente y en un piloto que nos tiene acostumbrados a grandes largadas –hay decenas de videos en Youtube al respecto-, esta vez no fue su fuerte y además, lo condicionó.

Fue tal vez en la carrera 2 (domingo) donde esa situación más lo perjudicó pues partiendo desde el tercer lugar y viendo luego el desarrollo propio de la competencia, perfectamente el podio era posible. Sería luego su talento el que definiría en qué escalón subiría.

Sin embargo y si uno repasa la previa del piloto uruguayo, Santiago Urrutia fue a Hockenheim con la misión de colocarse nuevamente entre los 10 mejores y si era factible luchar por el podio, pues iría por él.

De manera entonces que el sexto y el quinto puesto se ajusta perfectamente a su propósito previo a lo que se añade un dato importante como lo fue dominar los entrenamientos del día viernes.

Lo que sigue ahora es la tercera fecha del TCR Europe en el autódromo de SPA Francorchamps (Bélgica) entre el 7, 8 y 9 de junio. Pasadas estas dos fechas de aclimatación a la categoría, auto y equipo, será momento de ir por el primer podio. SPA Francorchamps es una pista bastante favorable a la marca Audi y además –de alguna manera- el equipo WRT competirá de local.

Ciertamente y en una categoría tan pareja, tan competitiva, con grandes pilotos en fuertes equipos, nada asegura nada. Pero es justamente el gran fin de semana de Santiago Urrutia en el Hockenheim alemán que esa pretensión de ir por el primer podio, es bien objetiva.

La paridad de la categoría se refleja a la variedad de los ganadores. En la carrera 1 (sábado), venció el británico Josh File (Hyundai i30) quien además lidera el certamen tras cuatro de 14 carreras.

En la carrera 2 (domingo), venció Julien Briché (Peugeot 308) piloto que con la victoria, se colocó segundo en el campeonato europeo de la categoría.

“Me voy a Bélgica a ensayar largadas”

Está claro que el equipo WRT pone todas las fichas en Urrutia en pro de lograr su más rápida adaptación a la categoría y en especial, a las reacciones del auto. Prueba de ello es que el WRT partió desde Alemania rumbo a Bélgica pero se llevó a Urrutia, que no regresa a su apartamento de Italia.

“Está claro que penalicé mucho este fin de semana con las largadas. No hay excusas, pero por distintas razones, el error en ambas fue mío. Así que el equipo planteó irme con ellos a Bélgica para ensayar largadas en una pequeña pista cercana a la sede del equipo. Es una gran idea y es la vez, un respaldo que me dan para poder solucionar ese déficit que tuve. Está claro que me dieron un auto muy bueno para Alemania y debimos estar más arriba en ambas carreras. No sé si podía pelear por la victoria porque los Hyundai y los Peugeot estaban muy fuertes en Hockenheim. Pero perfectamente podía luchar por el podio. Pero bueno, todo forma parte de este rápido aprendizaje que debo hacer”, indicó el piloto uruguayo que entre lunes y martes trabajará en pro de superarse en esa faz tan importante de las carreras: las largadas.

Pasó al sexto lugar del campeonato

Lo dicho. Fueron dos buenos resultados y en especial, el del día sábado, atentos a que tras la largada, Santiago Urrutia cayó al 17º. Lugar para luego avanzar hasta el sexto. La suma de buenos puntos lo re-posicionó en la tabla anual en el sexto lugar compartido con el piloto belga Maxime Potty, justamente, su compañero de equipo. Urrutia está a 46 puntos del líder, el británico Josh Files. Recordamos que en cada fecha hay 80 puntos en juego, 40 unidades para el vencedor de cada una de las dos carreras que componen cada fecha.