Santos: el puerto usado por narcos brasileños por el que pasó contenedor uruguayo con cocaína

Fue la gota que rebalsó el vaso. La noticia de que la policía alemana había incautado 4.500 kilos de cocaína en el puerto de Hamburgo dentro de un contenedor proveniente de Uruguay, a solo dos semanas de que se supiera que desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco había logrado salir un cargamento con 600 kilos de cocaína en un jet privado con destino a Francia, acabó por provocar la renuncia del director de Aduana, Enrique Canon.

Sin embargo, todavía no está claro si la droga incautada en Hamburgo fue cargada en el puerto de Montevideo o en Santos, Brasil, donde el barco que transportó la droga hacia Alemania, hizo una escala previo a cruzar el Atlántico. El antecedente de abril, cuando la policía alemana incautó 400 kilos de cocaína en un contenedor con arroz que había tenido origen en Uruguay, y que según se pudo comprobar, fue cargado con la droga por narcotraficantes basados en el puerto de Santos, mantiene firme la hipótesis de que la droga ni siquiera ingresó a Uruguay, y que el contenedor cargado con soja uruguaya en el que se ubicaron los 4.500 kilos de cocaína fue utilizado por los narcotraficantes para despistar a la policía.

A esto se suma el hecho de que el puerto de Santos es uno de los principales puntos de salida de cocaína con destino a Europa, Asia y África a través de Brasil, y un lugar de operación del poderoso Primer Comando de la Capital (PCC), el grupo criminal que concentra buena parte del negocio de venta y exportación de cocaína en América del Sur, y que es conocido por liderar violentas reyertas en cárceles de Paraguay y Brasil.

La policía, la fiscal Mónica Ferrero y el prefecto del Puerto de Montevideo se reunieron este lunes para definir lineas de investigación a la espera de un informe de Alemania que podría arrojar luz sobre dónde fue cargada la droga. La clave está en los precintos que tenía el contenedor cuando salió de Uruguay. Si la investigación que llevó adelante Alemania concluye que los precintos se rompieron en Santos, entonces es seguro que la droga fue cargada en esa terminal.

Brasil en el narcotráfico internacional

Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2019 de la oficina especializada en el tema de la ONU, si bien el 60% de la droga que se vende en Europa se produce en Colombia, el 21% en Perú, y el 4% en Bolivia, muchas veces se usa a países vecinos para sacar la droga a través del Atlántico y Brasil suele aparecer como uno de los puntos de salida más frecuentes.

Así lo señalaron las autoridades de los países que aportaron datos para el informe, tanto en Europa, África como en Asia. En ese contexto, el Puerto de Santos, tiene un rol central, ya que se trata de la terminal de contenedores más grande del país.

Según informó el sitio brasileño Estadao en mayo, la Policía Federal de Brasil incautó en 2018 23 toneladas de cocaína en el Puerto de Santos, mientras que en 2017 había requisado unas 12, lo que supone un aumento de 95% en solo un año. Asimismo, en lo que va de 2019 (entre enero y mayo) se requisaron en ese puerto 8 toneladas, una cifra similar a todo lo incautado en 2016, cuando se incautaron 10 kilos.

El aumento de las incautaciones en los últimos años se debe, según señalaron autoridades al medio brasileño, a un mayor uso de escáners para registrar los contenedores. La mayor incautación de la historia de Brasil, un cargamento de 2,8 toneladas de cocaína, se registró en el puerto de Santos en abril de 2018.

Este puerto es utilizado por el Primer Comando de la Capital (PCC) para cargar la droga que comercializan con destino a los mercados internacionales. Según explicó el sitio Estadao, los narcotraficantes utilizan una técnica conocida como rip-on/rip-off mediante el cual esconden la droga en contenedores que llevan cargas legales con el objetivo de despistar a las autoridades.

Para esa operativa, los narcotraficantes ofrecen importantes sumas de dinero a funcionarios del puerto, de modo de que hagan la vista gorda mientras cambian el contenido legal de un contenedor, por cantidades millonarias de droga.

El peligroso PCC"Es una organización criminal tipo secta, altamente peligrosa, y la tenemos al lado... Tenemos que empezar a ocuparnos de esos problemas y no a correrlos de atrás", dijo el fiscal de Corte Jorge Díaz sobre el Primer Comando de la Capital en una entrevista que concedió al programa Arriba Gente de Canal 10 a principios de julio. Las advertencias sobre la posible influencia de este grupo criminal en Uruguay han sido frecuentes en los últimos años, debido al avance de esta banda fuera del territorio brasileño, en particular hacia Paraguay.



En junio delincuentes vinculados al Primer Comando de la Capital llevaron adelante un motín en la cárcel paraguaya de San Pedro de Ycuamandyyu, en el departamento de San Pedro, en el que murieron diez presos, muchos de los cuales fueron decapitados. Aquel, solo fue un episodio más en la guerra que este grupo criminal basado en San Pablo tiene con otras bandas criminales. En Brasil, el enfrentamiento que se ha cobrado la vida de cientos de personas se libra contra con sus rivales de Río de Janeiro: el Comando Vermelho.



Además del narcotráfico y los brutales motines en cárceles, los integrantes del PPC son conocidos por llevar adelante violentos asaltos a bancos y transportadoras de valores. En abril de 2017, integrantes del PCC llevaron adelante un espectacular robo en Ciudad del Este, la segunda ciudad más habitada de Paraguay, en la que utilizaron como maniobra de distracción la detonación de varios coche bomba en lugares estratégicos. El blanco era una empresa de transporte de valores, a la cual también hicieron explotar. Los delincuentes se llevaron US$ 12 millones de dólares y tres de ellos murieron en el asalto.



Tras ese golpe, policía de Uruguay recibió una alerta de sus pares de Brasil de que existía la posibilidad de que se registren asaltos similares en territorio uruguayo, un aviso que no llegó a convertirse en realidad.