Policía Aérea y Aduanas dicen que no les corresponde controlar si sale droga del país

El coronel Marcelo Pilón, comandante de la Brigada Áerea III de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) de la que depende la Policía Aérea Nacional, dijo que deberían "reverse los protocolos" de seguridad que hay en los aeropuertos uruguayo, tras conocerse el caso de un avión particular que despegó de la terminal de Carrasco con 600 kilos de cocaína sin que nadie lo reportara.

"Habría que rever los protocolos entre las distintas oficinas que intervienen. Puede haber vacíos, porque el sistema no funcionó", dijo el jerarca a El Observador, y también indicó que, pese a ser ellos los encargados de registrar el cargamento de los pasajeros cuando se van del país, no está entre las prioridades de la policía aérea controlar si hay droga en los bolsos.

"La droga no afecta a la aviación, no es un artículo prohibido para la aviación, por lo tanto no hacemos un control directo de esas sustancias", dijo Pilón, y añadió: "Hasta donde tengo entendido, eso le corresponde a Aduanas, porque nosotros solo nos fijamos si hay artículos prohibidos para la aviación, como objetos corto-punzantes”.

El Ministerio de Defensa ya ordenó una investigación administrativa urgente para conocer por qué fallaron los controles y se permitió que el 15 de mayo un jet privado transportara ese cargamento en 43 maletas, introducidas por siete pasajeros y tres tripulantes, quienes fueron detenidos en Suiza luego de una operación policial internacional que logró una incautación considerada de las más grandes de la historia de Europa.

El avión hizo una escala en Niza, Francia, donde se bajaron los pasajeros, y luego aterrizó en Mulhouse / Basilea, en la frontera con Suiza. Allí descendieron los tripulantes con el cargamento, que era seguido de cerca por efectivos de Europol –la policía de la Unión Europea– y de la DEA de Estados Unidos.

Aduanas "no tiene responsabilidad"

Más temprano este jueves, el director nacional de Aduanas, Enrique Canon, dio una conferencia de prensa en la que explicó que su organismo no tiene responsabilidad en lo ocurrido porque sus funcionarios se apegaron al "protocolo" convenido con la policía aérea.

Según explicó, la normativa dispone que es Aduanas el organismo que tiene la responsabilidad de controlar el equipaje que ingresa en los aeropuertos, pero no necesariamente el que sale, cuya revisión está a cargo de los militares.

Y cuando el avión llegó, dijo Canon, quienes bajaron lo hicieron con 11 maletas que no llevaban droga porque el funcionario de Aduanas no lo reportó, y se confía en su trabajo. Tanto, que no se le inició una investigación administrativa como sí ocurrió con el funcionario de la Fuerza Aérea que dejó pasar a las mismas personas al otro día, cuando se volvieron a subir a la aeronave con tres veces más equipaje.

"No habría ninguna sustancia para empezar una investigación", aseguró el director nacional.

Como el efectivo de policía aérea que estaba de guardia ese día de mayo no realizó el llamado que establece el protocolo si se detectan irregularidades, para Canon Aduanas queda entonces eximida de responsabilidad.

"Si los funcionarios de policía aérea ven alguna irregularidad, cito textualmente el protocolo, deben llamar a un funcionario de aduana, concurre y verifica y por tanto hace su inspección", sostuvo Canon, que de todas formas admitió que "Uruguay no queda bien parado" ante la "omisión severa de las autoridades", tal como lo dijo días atrás el ministro de Defensa, José Bayardi, al evaluar la situación.

El funcionario militar que vio pasar por el escaner los 43 bolsos con droga y no dijo nada es uno de los indagados por la fiscal de Ciudad de la Costa Patricia Rodríguez, aunque fuentes del caso aseguraron a El Observador que todavía no fue citado a declarar.