Sartori a largo plazo: "Vengo para quedarme y este movimiento también"

El precandidato nacionalista, Juan Sartori, dijo este viernes en una entrevista radial con CW33 de Florida que el proyecto de su corriente política "es de muy largo plazo" y que si pierde en las elecciones internas de todos modos buscará que representantes de su sector alcancen un lugar en el Parlamento.

"Esta corriente que estoy generando dentro del Partido Nacional es de muy largo plazo. Vengo para quedarme y este movimiento también, porque podemos cambiar las cosas en muchísimos ámbitos que no son solo la presidencia. Creo que esta corriente va a tratar de cambiar también el Parlamento, las bancadas, las intendencias", dijo Sartori en el programa Exitorama de la radio CW33 de Florida.

"Yo quiero que esta visión y renovación afecte al máximo nuestro Uruguay entonces por supuesto que a partir de junio vamos a estar trabajando en la participación parlamentaria más importante, con gente capacitada, con visiones nuevas. Yo espero varios, varios años más. Como soy bastante joven puedo pensar a 40 o 50 años", agregó.

Donar el sueldo de presidente

A poco más de un mes de las elecciones internas, el precandidato nacionalista dijo además que donaría su sueldo en caso de ser electo presidente.

“Me comprometo a donar el sueldo de presidente, será el primer ahorro”, afirmó Sartori. “Mi vida está arreglada en algunos aspectos, estoy encantado en donar mi sueldo porque no lo necesito”, comentó luego.

En el programa radial también fue consultado por los 100.000 puestos de trabajo que prometió y se le preguntó cómo se podría llevar a cabo esa idea. Según argumentó, para generar los puestos de trabajo primero buscaría bajar los impuestos a "niveles competitivos de la región", para que pueda haber inversión. “Yo no voy a generar los 100.000 puestos, yo voy a generar las condiciones. Es un número absolutamente normal”, dijo, y agregó que el gobierno también generaría inversiones.

“Yo creo que si no bajamos nuestros impuestos, a nuestra economía le va a ir muy mal” sostuvo Sartori. “Hoy tenemos un presupuesto de US$ 10.000 millones, nunca hubo un presupuesto tan alto en la historia del Uruguay. Hay tanta plata que este gobierno se ha acostumbrado a administrarla mal y que no le importa. Administrando bien, haciendo algunas organizaciones, se puede ahorrar en cosas superfluas y usar la plata en cosas que son realmente relevantes, por ejemplo, en los jubilados”, agregó luego.

Para las personas retiradas, Sartori propuso implementar la tarjeta MediFarma que promete dar cobertura gratuita en medicamentos para todos los jubilados y pensionistas. “Esa política cuesta US$150 millones por año, es un 0.15% del presupuesto nacional. Por supuesto que requiere un compromiso pero hay tantos lugares donde se está gastando plata que no sirve para nada. Pienso en los US$800 millones de dólares que perdió el Frente Amplio administrando ANCAP y esto es un quinquenio entero de la tarjeta MediFarma para los jubilados”, dijo Sartori y agregó que “lo único que sabe hacer el Frente Amplio es subir los impuestos”.