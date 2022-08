Say no more: estas son las 11 películas favoritas de Charly García

Charly García es uno de los máximos referentes del rock y la industria musical argentina. Sus producciones trascendieron y marcaron a varias generaciones en los últimos 50 años. Por lo que no es de extrañar que haya interés por los gustos del músico en otros ámbitos de la artes.

Recientemente en Twitter se viralizó su lista de películas favoritas de la historia del cine y hay para todos los gustos.

El Colectivo Rutemberg escribió en su cuenta de Twitter: "Con ayuda del amigo de la casa Fito Páez, conseguimos que Carlos Alberto García Moreno (para todos, Charly García) nos comparta en exclusiva su lista de diez películas favoritas de la historia del cine. ¿Qué se puede hacer salvo ver películas?".

1. Blade Runner

Un clásico del cine de la década de 1980 que está protagonizada por Harrison Ford, que venía del éxito de Star Wars. Con dirección de Ridley Scott se estrenó en 1982. La película está ambientada en un futuro distópico: en 2019 los humanos son replicados.

Estos humanos artificiales son conocidos como "replicantes", los cuales son usados en trabajos peligrosos en colonias del exterior. Sin embargo, en un episodio fueron declarados como "ilegales" en la Tierra. A raíz de eses hecho, los "blade runners" (un cuerpo especial de policía) se ocupan de rastrear y asesinarlos.

Allí entra en escena Rick Deckard (Harrison Ford), un agente retirado que volverá al ruedo para eliminar a un grupo de replicantes sueltos en Los Ángeles. La película está disponible en HBO Max, YouTube Premium y Google Play Películas.

2. Lolita

Dirigida por Stanley Kubrick y estrenada en 1962. Es una adaptación del escritor ruso Vladimir Nabovok en la que narra cómo un intelectual de mediana edad se obsesiona sexualmente con una adolescente de 14 años.

Humbert Humbert (James Mason) pasa su verano, antes de retomar su trabajo como profesor, en Ramsdale. Así llega a la casa de Charlotte Haze (Shelley Winters) para alquilar una habitación, pero no se convence hasta que la propietaria le muestra el jardín y allí ve a Lolita (Sue Lyon). Disponible en HBO Max.

Lolita, 1962

3. Jason y los argonautas

Película de 1963 dirigida por Don Chaffey. La historia está basada en el poema Argonáticas del griego Apolonio de Rodas en el que narra los viajes de la nave Argo.

Teselio está destinado a ser el rey de Tesalia, pero el usurpador Pelias no está dispuesto a permitirlo. Entonces, para evitarlo engaña al héroe y le dice que el "tirano" no se rendirá hasta que encuentre el "vellocino de oro", el cual era el cuero del carnero alado Crisómalo.

Jasón conforma una tripulación de la que formaron héroes de la Antigua Grecia como Hércules, Peleo y Castor. Durante su viaje, el protagonista se enfrentará a criaturas míticas, como Hidra.

Jason y los argonautas, 1963

4. Dr Strangelove or: How i learned to stop worryng and love the bomb

Estrenada en 1964 y segunda de Stanely Kubrick en la lista de las películas favoritas de Charly García. Es una película de comedia negra en la que se satirizan los temores de la Guerra Fría y estuvo basada en la novela Red alert (1958) del escritor galés Peter George.

La película cuenta la historia de un desquiciado general de las Fuerzas Aéreas estadounidense que ordena un ataque nuclear en contra de la Unión Soviética, sin orden del presidente y sus asesores.

Dr Strangelove or: How i learned to stop worryng and love the bomb

5. Ese oscuro objeto del deseo

De Luis Buñuel y estrenada en 1978. Es una producción franco-española y última película del director. En esta adaptación de la novela del escritor francés Pierre Louis, La mujer y el pelele.

En la película, Mathieu Faber le narra a sus compañeros de compartimiento una historia sentimental en la que está involucrado. Él trata de conquistar a Conchita, una mujer seductora, pero ella logra evadirlo y darle esperanzas a la vez.

6. A hard day's night

Estrenada en 1964 y dirigida por Richard Lester y escrita por Alun Owen. Una comedia musical protagonizada por The Beatles y a modo de documental, la producción describe algunos días en la vida del grupo.

The Time la calificó como una de las 100 mejores películas de todos los tiempos. Owen pasó varias días con el grupo para escribir el guion y plasmó lo que estaban viviendo desde su punto de vista.

7. The producers

Una película con dirección de Mel Brooks y estrenada en 1967. Los protagonistas son Zero Mostel y Gene Wilder. La historia trata sobre un productor corrupto de Broadway que junto a su contador idean un plan para volverse millonarios con uno de los mayores fracasos teatrales.

8. Match point

Es de una de las películas más recientes y favoritas de Charly García. Match point es de Woody Allen y se estrenó en 2005.

Está protagonizada por Scarlett Johansson y Jonathan Rhys Meyers. La historia sigue a Chris Wilton, un tenista profesional, humilde y retirado, quien consigue trabajo como profesor en un club de familias ricas.

9. Las alas del deseo

Las alas del deseo es del año 1987 y fue dirigida por Wim Wenders. La producción alemana tiene una duración de 127 minutos cuyo nombre original es El cielo sobre Berlín.

Trata sobre dos ángeles que observan el mundo y hacen especial foco en Berlín. Ellos no puedo cambiar el destino de los mortales, sólo deben darles ánimos de vivir. Sin embargo, uno de ellos tiene el fuerte deseo de ser un simple mortal.

10. Mahler

Dirigida por Ken Russell y estrenada en 1974. También conocida como Mahler, una sombra del pasado, trata sobre un compositor y director de orquesta judío. Es una película biográfica sobre Gustav Mahler, quien fue interpretado por Robert Powell.

11. Jurassic Park

Una de las películas más populares de Steven Spielberg que cosechó millones de fanáticos. La primera entrega fue estrenada en 1993 y más de 20 años después volvió a las pantallas con la franquicia Jurassic World.

El Cronista