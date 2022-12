Scaloni le ganó a todos: a Zielinski, Maradona y a la mayoría de los periodistas

El actual entrenador de Nacional Ricardo Zielinski fue una de las tantas veces que se alzó en contra de Lionel Scaloni cuando este dio sus primeros pasos como entrenador de la selección argentina. Pero no fue el único. Muchos de sus colegas, incluido Diego Armando Maradona, lo fustigaron cuando su proceso apenas comenzaba. La mayoría de la prensa estuvo en su contra. Hoy está en la final del mundo que jugará este domingo contra Francia tras ir de menos a más en Qatar 2022.

Scaloni asumió el mando de la selección en forma interina el 8 de setiembre de 2018, tras la eliminación de Rusia 2018 en octavos de final a manos de Francia (3-4).

Scaloni era ayudante técnico de Jorge Sampaoli. Primero en Sevilla y luego en la selección. Cuando este fue cesado en su cargo tras su pobre desempeño en Rusia, Scaloni se quedó con el cargo en forma provisoria.

Su primer equipo formó con Gerónimo Rulli, Renzo Saravia, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios: Cristian Pavón, Gonzalo "Pity" Martínez, Giovani Lo Celso; Giovanni Simeone. Argentina le ganó 3-0 a Guatemala en Los Ángeles en setiembre de 2018.

Lionel Scaloni

En 2020, antes de que iniciaran las Eliminatorias para Qatar 2022, y tras lograr el tercer puesto en la Copa América de Brasil 2019 (perdió 2-0 en semis con el local), el actual entrenador de Nacional, el argentino Ricardo Zielinski declaró en el Show de la Oral, de Radio Rivadavia: "No me gustó como llegó y tampoco me gusta mucho su proceso, no hace falta convocar a tantos jugadores. Yo hubiese preferido a Gallardo. Siempre la selección argentina fue lo máximo para un entrenador, era la excelencia, evidentemente hemos cambiado hasta en eso".

AFP

Zielinski, DT de Nacional

Ricardo La Volpe, golero suplente campeón mundial en Argentina 1978 y entrenador de dilatada trayectoria en México donde estuvo al frente de la selección entre 2002 y 2006, también había criticado a Scaloni por haber formado parte del cuerpo técnico de Sampaoli y luego quedarse como DT principal: "Lo más simple que le diría es mala leche. Los cuerpos técnicos por algo los llevás. Porque son hombres de confianza. No es el apellido solamente del técnico. ¿Cómo se va a quedar? No hay ética, no hay códigos", le dijo a De fútbol se habla así de DirecTV Sports.

Por el mismo motivo, Diego Armando Maradona también le pegó a Scaloni cuando era el técnico de Dorados de Sinaloa: “Me dolió mucho lo que pasó en el Mundial porque no hay respeto. Ahora ponen a Scaloni. Scaloni es un gran muchacho, pero no puede dirigir ni el tráfico”,

"En Argentina tenemos al muchacho este Scaloni que no tiene la culpa de estar ahí. A Scaloni lo empujaron ahí. El problema es que mañana se crea técnico y diga ‘yo quiero ir al Mundial’. No. Vos podés ir al Mundial de motociclismo, de fútbol, no. Me da mucha bronca que tengamos que depender de un jugador que no sé si tendrá título y dejemos que al Tata (Gerardo) Martino se lo lleven los mexicano”, llegó a decir Maradona.

"Si en un año Scaloni está dirigiendo la sub 20 me como un chancho vivo", declaró Eduardo Coudet, por entonces entrenador de Racing.

"La verdad que no entiendo esta pérdida de tiempo hasta fin de año con un técnico que claramente no lo va a ser. Podrá ser el día de mañana un gran entrenador Lionel Scaloni. Hoy claramente no lo es. Un pibe sin ninguna experiencia. Un piloto de tormenta. No a la altura de la situación. No debiera tener la posibilidad de dirigir a la selección", dijo sobre Scaloni el periodista Martín Liberman.

"¿Me explica alguien los antecedentes de Ayala para ser parte del cuerpo técnico? ¿Alguien me explica los antecedentes de Walter Samuel para ser parte de un cuerpo técnico de la mayor? Y ni hablemos de alguien que no tiene trayectoria como técnico ni en la primera D para ser técnico de la mayor. Esto es absolutamente responsabilidad del señor Tapìa. Está a tiempo de recapacitar para que no vayamos a otro fracaso y porque además Messi va a estar más grande. Ayala, Samuel y Scaloni técnicos de la selección argentina, ¿qué estarán pensando los técnicos argentinos? Es un disparate, es una falta de respeto para los técnicos de fútbol", dijo Mariano Closs.

Entre la ola de críticas, hubo quienes fueron voces más cautelosas e inteligentes.

Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, preguntó cuando lo consultaron por Scaloni: "¿Y si gana la Copa América? ¿Cómo lo sacás? Es fútbol"

El periodista Alejandro Fantino expresó: "Scaloni, no se te ocurra moverte un ápice de dónde estás. Este es el camino. Seguí así. Dejá que los boludos te peguen, hablen. Tenés el 90% del periodismo deportivo tirándote bombas, quiere decir que vas bien. El problema es si tuvieras el 90% a favor".