Scherschener: “Peñarol independiente se logró con esta administración”

Más allá de las transferencias y de que se confirmó que el húngaro Krisztián Vadócz ya es futbolista de Peñarol y se lo espera en estos días como informó Referí, el tema del momento pasa por la situación económico-financiera de la institución luego de una nota publicada por Padre y Decano y que hizo que el club hiciera público en sus redes el último día de 2019 el balance y la memoria de 2018.

En ese contexto, Referí dialogó con Carlos Scherschener, dirigente de Movimiento 28 de Setiembre e integrante de la Comisión de Contrataciones, quien sostuvo entre varias cosas que “Peñarol cambió su forma de ser dirigido” y que “ahora en Peñarol las decisiones de endeudamiento las toma el consejo”.

Pero además, recordó un viejo eslogan de la época de José Pedro Damiani que decía “Peñarol independiente”, aduciendo que la institución no dependía de Francisco “Paco” Casal y que luchaba solo contra todos.

“El viejo eslogan de un Peñarol independiente se está logrando con esta administración”, dijo Scherschener.

“En 2018, cuando asumimos, Peñarol tenía todas las transferencias prendadas al exterior con su acreedor principal, lo que hacía que el dinero que entró por Diego Rossi, el club tenía una prenda por esa y por cualquier transferencia de ser utilizada para amortizar la deuda que teníamos con Juan Pedro (Damiani). Porque antes de irse, como sí tenía el poder absoluto, a diferencia de lo que tiene Evaristo hoy, inscribió la prenda en un juzgado para que el club le pagara su deuda con las transferencias hasta que se saldara la misma”.

“Cuando asumimos el club tenía cinco meses de atraso con el plantel, acreedores varios con atrasos gigantes lo que era una situación insostenible, un ambiente súper tenso con el plantel que estaba muy duro. Peñarol no tenía recursos, debía meses y de alguna manera, ese fue nuestro punto de inicio de gestión”, sostuvo.

Según explicó el dirigente, “en ese momento empezamos a buscar soluciones de corto y mediano plazo, obviamente el sistema bancario no le presta a los clubes de fútbol y así surgió un préstamo sin intereses de Evaristo González para ir cubriendo el presupuesto”.

En tanto, agregó: “Peñarol mantuvo jugadores relevantes como Viatri, Maxi Rodríguez, el Cebolla (Rodríguez), Gargano, y esa deuda con Evaristo fue creciendo, pero la promesa que le hicimos al plantel de pagarle todos los meses, siempre se cumplió hasta hace poco”.

“En algún momento la deuda tomó un cariz bastante importante y el club quiso acordar con Evaristo un plan de pagos en cuotas que le permitían a él empezar a cobrar porque no es muy elegante estar debiendo. Ese plan se puso con una tasa de interés muchísimo menor, a la mitad de otras tasas que paga el club y muchísimo más barato que otras tasas que se podían conseguir en un mercado paralelo como han hecho otros clubes. Eso permitió mantener el plantel y no malvender a futbolistas. Si fueron mal o bien vendidos Brian y Darwin es otra historia. La diferencia radical que tiene este modelo con el anterior, es que Evaristo no tiene el poder en el club. Sin duda nadie quiere dirigentes prestamistas, eso es clarísimo, pero en este caso, además de no cobrar intereses durante meses y cuando los cobró, eran mínimos, él no tiene la capacidad de gestión o de endeudar al club, como tenía la gestión anterior y tampoco tiene los medios para cobrar compulsivamente”.

La deuda con Damiani

Scherschener indicó que “en 2018, cuando asumimos, Peñarol tenía todas las transferencias prendadas al exterior con su acreedor principal, lo que hacía que el dinero que entró por Diego Rossi, el club tenía una prenda por esa y por cualquier transferencia de ser utilizada para amortizar la deuda que teníamos con Juan Pedro (Damiani). Porque antes de irse, como sí tenía el poder absoluto, a diferencia de lo que tiene Evaristo hoy, inscribió la prenda en un juzgado para que el club le pagara su deuda con las transferencias hasta que se saldara la misma”.

El directivo comentó los logros que consiguió este consejo directivo en materia de números.

“El modelo anterior es totalmente diferente a este, está marcada claramente la diferencia. En este período se bajaron muchísimo los pasivos, se pagaron acreedores y se bajaron algunos gastos con lo cual estimamos que al final del mismo, no vamos a tener más la deuda histórica y el club no estará en la situación de debilidad de que las transferencias que ingresen, tengan que ser utilizadas para pagar proveedores, sino que van a poder quedar para la institución”.

Camilo Dos Santos

Además, admitió que en estos dos años se le pagaron US$ 3.400.000 a Juan Pedro Damiani de la deuda que existía con él, tal como publicó Padre y Decano y sostuvo que “el club con sus recursos genuinos tuvo que cubrir la deuda que se generó por el estadio. La famosa teoría de que los flujos no se iban a cruzar o que el estadio no le iba a quitar flujo al club, no se dio y el club está utilizando sus ingresos en pagar la deuda del estadio porque lo que se recauda, no alcanza para pagar los gastos. La venta de butacas, etc., no dio para cubrir los gastos que tiene”.

A su vez, ponderó la gestión del consejo directivo: “Este trabajo silencioso en estos dos años está dando sus frutos ya que hemos cancelado gran parte del pasivo y hemos logrado tener un balance auditado por una empresa de primer nivel que llevó a que el mismo fuera aprobado por unanimidad por todos los sectores políticos del club por primera vez en muchos años. Toda esta gestión que está siendo cuestionada por algunos sectores, no es tan así como debería ser”.

El dirigente explicó además que “en cada período de pases también hubo que apagar incendios como ocurrió con Wanderers y Gastón Rodríguez, con Ángel Rodríguez y River, o el dinero que reclamó Mathías Corujo. Peñarol invirtió mucho dinero en terminar de pagar transferencias con fechas límite o reclamos como el de Corujo. Todo eso se fue pagando”.

Para Scherschener, “Peñarol cambió su forma de ser dirigido: hay tres grupos que trabajan en forma democrática y donde cada uno escucha su parte. La situación ha mejorado muchísimo desde el punto de vista financiero. No tenemos un acreedor que tiene una prenda que hacía que los pases se los tuviéramos que pagar a él porque ya se le canceló. La cuenta de la exfamilia Damiani, de la Financiera del Exterior y Comercio (FEC), se ha amortizado, lo cobran de forma mensual. Se está pagando el estadio. Hay una cantidad de cosas que están fluyendo”.

Añadió asimismo que “el socio generó que este sea un Peñarol democrático con la votación. Ningún grupo político puede hacer lo que quiere al no tener mayoría, se requiere una negociación. Peñarol es un club que hoy trabaja en consenso. Ahora en Peñarol las decisiones de endeudamiento las toma el consejo”.