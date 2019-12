Urretaviscaya: "Tengo muchas ganas de volver a Peñarol"

Jonathan Urretaviscaya llega esta tarde a Uruguay para pasar con su familia las fiestas y en los próximos días buscará acordar su llegada a Peñarol.

Antes de abordar un vuelo de Santiago a Montevideo, Urretaviscaya habló con 100% Deporte que se emite por Sport 890 y expresó: "Hubo un acercamiento con el club, me comuniqué con Diego (Forlán) pero les pedí que no hablen con el club porque estábamos jugando cosas importantes; se manejaron perfecto, en estos días no sé si ayer porque ya estaba viajando, Peñarol se iba a comunicar con Monterrey para que sepa la situación. Espero que se pueda dar, tengo muchas gana de volver a Peñarol, de jugar y ojalá se dé la vuelta".

Urretaviscaya tiene 29 años, se formó en River Plate y tras su primera salida al exterior para jugar a Benfica volvió a Uruguay para jugar en Peñarol por donde tuvo ya tres pasajes distintos. Jugó seis meses en el Apertura 2010 y partió para jugar en Deportivo La Coruña. Volvió y disputó el Apertura 2011 y tras un nuevo periplo por el fútbol portugués jugó con el mirasol el Apertura 2015.

Sus tres períodos anteriores fueron por seis meses. Disputó 45 partidos y anotó 14 goles. Fue integrante del plantel que fue vicecampeón de la Copa Libertadores 2011 en la que jugó seis encuentros.

Tras su último pasaje por Peñarol, en 2015, se vinculó con el mercado mexicano. Jugó en Pachuca y Monterrey. Su mejor momento lo tuvo en 2017 en Pachuca donde fue tercero en el Mundial de Clubes 2017 siendo el Balón de Bronce del certamen. Su actuación lo catapultó a la selección uruguaya donde incluso llegó a jugar el Mundial de Rusia 2018 en el que solo tuvo minutos en el tramo final del partido ante Francia por cuartos de final.

Después del Mundial, en setiembre de 2018, se rompió los ligamentos cruzados y desde entonces no logró retomar el nivel que mostró antes del Mundial. "Tuve un año complicado por el tema de la lesión, pero ya estoy bien, ya me recuperé, voy a tratar de descansar y estoy con ganas de sumar minutos", dijo en la entrevista.

Urretaviscaya dijo que la posibilidad de enrolarse a Peñarol es a préstamo y por seis meses. "Me queda un año y medio más de contrato y me quedaría un año para volver y jugar en Monterrey". Su equipo terminó tercero en el Mundial de Clubes en Doha y el pasado domingo se consagró campeón mexicano al vencer a América por penales.

"Quieren prestarme y la prioridad la tiene Peñarol, pero hay otras opciones, esperemos que los clubes puedan llegar a una solución", admitió.

"Diego me llamó, me dijo que me quería para armar un equipo rápido, dinámico con juego por afuera. Le dije que siempre está la posibilidad de volver a Peñarol y es un orgullo que me haya llamado, le deseo lo mejor y que pueda dar sus primeros pasos como entrenador. De Peñarol solo hablé con Forlán", agregó.

"Hoy no creo que se pueda cerrar el pase, puede ser en 10 o 15 días, pero capaz que en dos días puede estar pronto, te estaría mintiendo si te digo un plazo. Hasta el 8 de enero tengo libre. No es fácil una negociación entre clubes, pero Monterrey tiene la intención de dejarme salir y yo también quiero, ojalá se pongan de acuerdo entre las partes", concluyó.

Tras la lesión de cruzados, Urreta solo jugó 17 partidos en Monterrey anotando un gol. Peñarol le asegura continuidad y no solo disputar el Torneo Apertura sino también una competición más exigente como la Copa Libertadores.

Para jugar en la posición de Urretaviscaya, Peñarol cuenta con Facundo Pellitri que es pretendido desde diversos mercados, Fabián Estoyanoff que vence contrato este martes 31 de diciembre pero con el que se busca renovar, Agustín Canobbio que también vence contrato y con el que Forlán quiere contar pero con la posibilidad de que el Grupo Casal lo coloque en el extranjero, e Ignacio Lores.