Pellistri, del elogio de Riquelme a estar en el radar de la MLS

Con apenas cuatro meses en Primera División y 20 partidos disputados en Peñarol, el juvenil Facundo Pellistri suma equipos interesados en llevar su talento al extranjero.

El sábado, en la despedida de Diego Forlán, el argentino Juan Román Riquelme, flamante vicepresidente segundo de Boca Juniors que se ocupa desde ahora de toda la parte futbolística del club, fue consultado por La Tele acerca de los rumores que existen sobre la posibilidad de que la revelación del año en la encuesta de Referí de Fútbolx100, cruce el charco para jugar en el xeneize.

Riquelme contestó sonriente: “¿Si vendrá a Boca? Ya veremos. Nombran millones de jugadores. Es un jugador joven, habilidoso. No jugó tanto pero se nota que es bastante sinvergüenza para jugar a la pelota y creo que eso es muy importante. Ya no hay muchos jugadores como él que se animen a ser tan sinvergüenzas adentro de la cancha y eso para mí hay que valorarlo y mucho”.

Diversos medios argentinos informaron la semana pasada que Pellistri interesa en Boca que a mediados de 2017 le compró a Peñarol el porcentaje de la ficha de Nahitan Nández en US$ 2.950.000 sobre un monto total de US$ 4 millones para luego colocarlo en Cagliari a cambio de € 17 millones.

Camilo dos Santos

Pero Boca no es el primer interesado en Pellistri. El 28 de noviembre, el diario As informó que dirigentes de Atlético de Madrid se comunicaron con sus pares de Peñarol y con el padre del futbolista para manifestar su interés por el juvenil que el 20 de diciembre cumplió 18 años.

Según ese mismo medio, Arsenal de Inglaterra y Barcelona de España también estaban alertados del talento de Pellistri.

El sábado, la web oficial de la Major League Soccer (MLS) informó que Toronto FC, campeón de la Conferencia Este y vicecampeón del torneo al perder la final con Seattle Sounders de Nicolás Lodeiro, “entró en la batalla para fichar a Pellistri”.

“En su primera temporada como profesional, Pellistri ha mostrado diversas habilidades en ambos extremos trabajando también para recuperar la pelota en defensa, que corta en diagonal para combinar con sus compañeros, arrastra marcas y es una amenaza en el área con ambas piernas”, expresó la MLS.

El sitio web informó también que Boca Juniors, Atlético de Madrid y Almería están interesados en el jugador que Peñarol no cedió a la selección sub 23 que disputará el Prelímpico para llevarlo a la pretemporada y no perderlo en el arranque del Torneo Apertura.

“Han existido sondeos, pero aún no tenemos una propuesta formal por Pellistri”, dijo a Referí una fuente consultada.

Después de haber vendido a mediados de año a Brian Rodríguez a Los Angeles FC a cambio de US$ 11,5 millones y Darwin Núñez a Almería por US$ 4,4 millones, Peñarol no está urgido de vender a la nueva joya de su cantera y tiene pensado arrancar la temporada 2020 con el Apertura y la Copa Libertadores para potenciar su valor en el mercado y luego analizar a partir de mitad del año entrante su posible transferencia.

Se van de pretemporada: Los Ángeles los espera Peñarol realizará la pretemporada nuevamente en Estados Unidos. Cabe recordar que este año lo hizo en enero y en junio también en dicho país. No obstante, en el año que se avecina, los aurinegros tienen todo acordado para realizar la pretemporada en otra ciudad estadounidense: será en Los Ángeles desde el 16 al 26 de enero. Allí jugará algunos amistosos y ya está pautado uno ante Los Angeles FC de Diego Rossi y Brian Rodríguez.

Altas: Hay interés por Washington Camacho

En las últimas horas, tras una semana de sostener una primera reunión donde se empezaron a manejar los nombres que pueden reforzar a Peñarol y los que se pueden ir, se habló de la posibilidad de que llegue al aurinegro Washington Camacho.

Se trata de un futbolista de 33 años que tuvo un gran pasaje por Rosario Central y que ahora, en Tijuana de México, quedó en libertad de acción. Juega de volante, es zurdo, surgió en Villa Española y en Uruguay jugó en Rentistas, El Tanque Sisley, Juventud, Bella Vista y Cerro antes de emigrar a Argentina en donde también pasó por Defensa y Justicia, Gody Cruz y Racing.

“No lo descartamos”, informó una fuente.

Se trabaja a destajo para traer al húngaro Krisztián Vadócz, quien jugó con Diego Forlán en Mumbai City y Kitchee. Este volante central ya fue contactado a través de su representante por lo que informó la fuente consultada.

El otro por el que se intenta hacer un esfuerzo es por el retorno de Jonathan Urretaviscaya, quien no es tenido en cuenta por Monterrey. El tema que por ahora tranca todo es el económico. “Depende de su voluntad”, dijeron en Peñarol.

Como informó el viernes Referí, otro por el que se hacen tratativas es Joaquín Piquerez, quien quedó en la selección preolímpica sub 23 (ver página 5). El lateral volante, luego que fue dejado libre por Defensor Sporting, tuvo un gran 2019 en River Plate tras la llegada de Jorge Fossati.