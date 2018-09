Schiappacasse: "No puedo elegir entre Luis Suárez y Cavani"

El uruguayo Nico Schiappacasse ha sido protagonista este fin de semana en España al marcar el tanto que le dio el primer triunfo de su historia en la categoría de plata a Rayo Majadahonda.

Después de ese logro personal el atacante atendió a EFE en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde actualmente entrena su equipo y también la selección española. Durante esa conversación Thiago Alcántara, futbolista de Bayern de Múnich, se acercó a saludarlo. No se conocían pero si el uruguayo sigue con su progresión puede que algún día recuerden la anécdota mientas comparten vestuario.

Pregunta: Es el autor del gol que le dio el primer triunfo de su historia en Segunda a Rayo Majadahonda. ¿Cómo se siente?

Respuesta: Muy contento. Me da más confianza para poder seguir teniendo minutos. Desde que estoy aquí me siento muy feliz, me están dando mucha confianza los compañeros. Ojalá sea el primero de muchos.

P: ¿Cree que has madurado como futbolista y como persona desde que aterrizó en Madrid para jugar en el Atlético? ¿En qué lo nota?

R: Yo creo que sí. Vine con diecisiete años, ahora tengo diecinueve. La cabeza es diferente. Estoy muy contento. Debuté joven en Primera uruguaya, con dieciséis años. Siempre he intentado apoyarme en los referentes del equipo y ahora lo estoy haciendo por ejemplo con Basilio, nuestro portero en el Rayo Majadahonda. Siempre me está apoyando y a los jóvenes les viene bien.

P: Le acaba de estrechar la mano Thiago Alcántara. ¿No le sorprende que un futbolista de su talla lo haga?

R: La verdad es que es la primera vez que le veo, me he quedado paralizado. Uf. Si ha visto algo de lo que he hecho yo el fin de semana me quedo muy emocionado, muy impactado.

P: ¿Le gustaría llegar a tener una carrera como la suya?

R: Sí. No porque me acabe de saludar pero le veo un jugador al que me encantaría tener en mi equipo. Le veo perfecto dentro del campo y aunque en persona no le conozco, por lo que ha hecho ahora parece un buen tío.

P: Otros dos ejemplos para usted son Godín y Giménez. ¿Qué significa que se hayan esforzado para que tuviese una buena adaptación?

R: Para mi ellos son muy importantes y lo van a ser siempre en mi vida porque el primer día que llegué Giménez me recibió y luego Godín me llevó al hotel en el que estaba. Cuando tienes el apoyo de unas personas así lo valoras mucho. Que dos jugadores tan importantes como ellos se tomen la molestia como hicieron conmigo recién llegado... no tiene precio y se valora muchísimo.

P: Dicen que Griezmann tiene una gran parte de uruguayo. Si fuera una persona anónima... ¿Podría pasar desapercibido en su país?

R: Yo creo que sí. Cuando compartí entrenamientos con él parece uruguayo. Como se juntó tanto a Bueno y Castro en la Real Sociedad y ahora con Godín y Giménez se fue apuntado un poco al tema del mate. Su segundo país es Uruguay, seguro.

P: ¿Le daría un sobresaliente en 'garra charrúa'?

R: Sí, la verdad es que sí

P: Hábleme de Simeone. ¿Qué hace o dice para sacar lo mejor de casi todos los futbolistas a los que entrena?

R: Que no bajen los brazos, que peleen hasta el final. Y se ve el fruto que ha dado en los delanteros de Atlético. Solo hay que ver cómo trabajan Diego Costa y Griezmann defensiva y ofensivamente. Le ha dado muchísimos resultados.

P: Comentan que Rayo Majadahonda practica un fútbol vistoso, que ver a su actual equipo apetece. Si le dijeran que jugando peor se salvarían con comodidad... ¿Lo firmaba?

R: Para mí la idea que tiene Antonio es buenísima, la verdad. Para lo que soy yo dentro del campo me viene muy bien, me cuesta más en el Atlético porque no soy un delantero que defienda mucho y soy más de atacar. Si sabemos aprovechar la idea del entrenador nos va a venir muy bien porque tenemos muchos jugadores con mucho talento. Un campo grande como el Wanda al equipo le viene muy bien.

P: Estaba fijándome en sus tatuajes. ¿Por qué lleva un tigre en el brazo?

R: Tengo una sobrina y le gustan los tigres. Yo bromeo con ella gruñendo y demás. Además llevo una fecha tatuada debajo en recuerdo de una persona que fue como una abuela para mí y falleció. La voy a tener siempre con el tigre puesta.

P: También leo en su cuello la palabra perseverancia. ¿Tan importante es para usted?

R: Sí. Es una de las cosas importantes no solo en el fútbol sino también en la vida. Tengo también en las costillas la frase 'vivir la vida y vivir los sueños'. Para mí hay que vivir la vida y confiar en los sueños de cada uno.

P: ¿Qué le debe al fútbol?

R: Todo. Yo quería ser jugador de básquetbol pero un día me acerqué a unas instalaciones deportivas con mi padre, me invitaron jugar al fútbol y desde ese día no paré. Le dije a mi padre que soñaba en grande, que veía que podía ser futbolista profesional. Poco a poco vamos llegando a eso.

P: Conoce muy bien las inferiores del fútbol uruguayo. ¿Por qué de un país tan pequeño salen tan buenos jugadores?

R: Mi padre siempre dice que los jugadores talentosos que salen de Uruguay es porque salen de la calle jugando. Yo nací jugando descalzo en la calle y allí uno adquiere la garra, quiere correr, no le importa si pisa un cristal con el pie. Así un país tan pequeño da los frutos que tiene.

P: Y siguen apareciendo talentos. Ha compartido la 'celeste' con Fede Valverde. ¿Puede un futbolista del Atlético ser amigo de uno del Real viviendo los dos en Madrid?

R: Con Fede llevo desde los trece años jugando al fútbol. Colores al margen, tengo muy buena relación y nuestras familias son amigas. Cuando se puede hacemos cosas juntos. Nos llevamos muy bien.

P: Tiene una competencia enorme en el centro del campo del Real Madrid pero... ¿Le ve capacitado para triunfar allí algún día?

R: Sí, tiene todas las condiciones. Es un mediocentro que puede jugar donde quiera.

P: Como atacante uruguayo que es... ¿Suárez o Cavani?

R: Los dos, no puedo elegir. Son un ejemplo a seguir. Cavani es un poco más rápido y Suárez cubre el balón y se gira mejor. Cuando se juntan... Creo que van a estar todavía mucho tiempo ahí. Uno siempre sueña con estar a su lado y hay que prepararse para ello, pero mientras sigan me encantará porque lo que más quiero es que la selección uruguaya salga adelante

P: Hay además otros dos grandes delanteros en el país menos valorados, Stuani y Maxi Gómez. ¿Qué opina de ellos?

R: Stuani hizo el año pasado un temporadón y ya el otro día le marcó al Villarreal. Maxi Gómez también al Atlético. Además ellos tienen eso de no dar un balón por perdido. Uruguay parece el Atlético de Madrid, pide eso. Cuando llevas puesta la 'celeste' piensas en la gente que te está mirando allí y se te caen las lágrimas al ver que representas a un país tan chico que da tanta gloria. Es lo más lindo que le puede pasar a un jugador.

Carlos Mateos Gil, EFE