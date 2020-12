Se cayó la venta de Nike Uruguay, Chile y Argentina a un grupo mexicano

Nike no venderá su operación en Uruguay, Argentina y Chile. Al menos, no lo hará al grupo mexicano Axo, como había sido acordado en febrero. A través de un comunicado fechado este jueves, en la localidad de Naucalpan, donde tiene su sede, el holding azteca anunció que, con el gigante de Oregon, "acordaron mutuamente dar por terminado el contrato suscrito tendiente a adquirir, directa o indirectamente, las operaciones en los países de la República Argentina, República de Chile y República Oriental del Uruguay".

"En gran medida, resultado de los efectos adversos de la pandemia de covid-19, las partes convinieron dar por terminado la operación, al haberse cumplido el plazo para el cierre de la misma", justificó la compañía.

"Grupo Axo valora su relación con Nike y, por lo tanto, la relación existente con Nike en México se mantiene sin cambios", aclaró.

Fundado hace 26 años, Grupo Axo es un operador de retail, que comercializa indumentaria, accesorios y artículos para el hogar. Al tercer trimestre de 2020, operaba 4938 puntos de venta en tiendas departamentales, 773 boutiques entre México y Chile y 13 plataformas de comercio electrónico. En su portafolio de marcas, tiene la representación de Abercrombie & Fitch, Arrow, Bath & Body Works, Bass, Brooks Brothers, Brunello Cucinelli, Calvin Klein, Chaps, Coach, Crate & Barrel, Guess, Hollister, Izod, Kate Spade, Laces, Lo, Lust, Nike, Olga, la argentina Rapsodia, Speedo, Taf, True Kids, Tommy Hilfiger, Van Heusen, Victoria's Secret, Warner's, Privalia y Promoda.

El 6 de febrero, Nike y Axo habían anunciado el acuerdo para venderle su negocio en Chile, México y Argentina. En tierra azteca, Axo ya operaba cinco tiendas de Nike (en el ex DF y en Nuevo León). Según el convenio, en la Argentina, se haría cargo de la venta de los productos de la marca estadounidense al canal mayorista, además de asumir la gestión de todos sus locales.

Aunque no precisó el monto de la operación, en ese momento, Nike reconoció que asentaría, por única vez, un cargo de u$s 425 millones en sus estados contables.

El convenio inicial estableció un plazo de 10 meses, durante el cual se produciría una transición, al tiempo que se ultimarían los detalles finales de la transacción.

Pero, en el medio, sobrevino la pandemia . Grupo Axo venía de comprar la operación de Privalia en México y, pocos días después, anunció la compra de los activos

de C&A en ese país.

En 2019, facturó 13.187 millones de pesos mexicanos (más de u$s 650 millones al cambio actual). Ganó 315 millones (u$s 16 millones).

En nueve meses de 2020, sus ventas cayeron 9%, a 7915,4 millones de pesos mexicanos (u$s 395,62 millones). Perdió 420 millones (u$s 21 millones), contra un beneficio de 521,42 millones (u$s 26 millones) un año antes.

En su informe de resultados, explicó que, como consecuencia del impacto que representó la pandemia en su caja, minimizó las inversiones de capital "para privilegiar la administración del efectivo".

