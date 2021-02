Se cierra el caso Blanca Filippini: 12 años de luchas, 25 operaciones y el mensaje del padre

La vida de Blanca Filippini y su familia cambió en 2009. Tenía tres años y sus padres la llevaron al médico porque se sentía mal. A la niña le diagnosticaron gripe y volvió a su casa.

Como el estado de Blanca no mejoraba, los padres volvieron a llevarla al hospital. Fue atendida por una practicante interna y otra vez le indicaron que volviera a su casa.

Finalmente, volvió a la emergencia, le diagnosticaron peritonitis y la dejaron internada. La infección se generalizó, estuvo algunas horas en el CTI y los médicos plantearon a los padres que la única chance de salvarle la vida era amputarle las piernas a la altura de las rodillas, el brazo a la altura del codo y dos dedos de su mano izquierda. La familia aceptó.

La niña fue trasladada al Hospital Pereira Rossell en Montevideo donde estuvo muchos meses internada. Desde ese momento y hasta ahora –que tiene 15 años– fue operada más de 25 veces.

En medio del dolor, la familia inició una demanda contra la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) por mala praxis en 2011. En el escrito señalaban que el médico que atendió a Blanca no le ordenó los estudios para determinar si la niña tenía apendicitis.

La Justicia falló dos veces a favor de la familia Filippini, la primera fue el 12 de febrero de 2020 cuando se hizo lugar a la demanda y la jueza Lorena García entendió que hubo responsabilidad médica en la atención de Blanquita, como le dicen sus amigos y familiares. La sentencia obligó a ASSE al pago de una indemnización de US$ 157.200 por daño moral y daño emergente futuro.

Sin embargo, ASSE apeló y fue el pasado lunes cuando un fallo de segunda instancia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° Turno hizo lugar a resarcirla económicamente por el caso de mala praxis, según informó El País.

Los abogados del área jurídica de la ASSE plantearon la apelación ante la Suprema Corte de Justicia. Pero el vicepresidente del organismo, Marcelo Sosa, informó que se decidió indemnizar a Blanca Filippini.

El abogado de la familia, Pablo Perna, dijo a El País que en el fallo el tribunal aumentó en 70% el monto por los daños y perjuicios que se había dado originariamente, atendiendo la situación de la menor que ha vivido con severas dificultades desde que perdió sus extremidades a causa de cómo fue atendida en el Hospital de Salto.

El dinero se destinará en los tratamientos y confección de prótesis que Filippini deberá usar a lo largo de su vida.

El día después

Omar Filippini, padre de Blanquita, dijo que en el transcurso de la demanda a ASSE "pasaron muchas cosas feas" como "chicanas", y le dedicó unas palabras a la exministra de Salud Pública, María Julia Muñoz (2005-2010).

"La exministra Muñoz no quería declarar. Me pisó la cabeza, me destruyó ante la gente. Pero se comprobó que hubo mala praxis", relató Filippini a Telenoche.

En ese entonces, Muñoz señaló que no se trataba de un caso de mala praxis, sino de un "diagnóstico tardío".

En 2011, la exsecretaria de Estado dijo a Diario Cambio de Salto que no sabía si sería citada por la causa. También comentó que "no sabía" si para la Justicia será pertinente su declaración, ya que personalmente recuerda "muy lejanamente" una situación "horrible" que debió afrontar una familia que tuvo el apoyo de todo el país y de Teletón, para la recuperación de la niña.

Muñoz dijo que la medicina "no hace milagros", sino que responsablemente "trata a las personas tratando de pelearle a la enfermedad lo más posible". "Todavía milagros no se hacen", señaló.

Blanca realizó su tratamiento en el Centro Teletón y en el Servicio de Traumatología del Pereira Rossell. En 2014, con ocho años, volvió a caminar con la ayuda de un bastón.

El 3 de enero cumplió 15 años y la decisión final de la Justicia e indemnización de ASSE fue su regalo más importante. En diálogo con Telemundo, la adolescente dijo estar "feliz" porque "se hizo justicia al fin".

"Ahora a echarle para adelante, a seguir estudiando. Este año empiezo cuarto, me quedan tres años. Y después la universidad para recibirme de abogada", comentó.