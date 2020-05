Se contagió de coronavirus y perdió 23 kilos: la transformación de un enfermero estadounidense

Mike Schultz es un enfermero estadounidense de 43 años, oriundo de San Francisco, que hace algunos días despertó después de seis semanas internado, sedado e intubado, luego de contagiarse de coronavirus en marzo. El enfermero publicó las imágenes de su cuerpo antes y después de la enfermedad, con un cambio impactante, ya que mientras cursó la enfermedad perdió 23 kilos.

Shultz se contagió en un festival de música electrónica en Miami, el 16 de marzo, al que asistió para acompañar a su pareja, el DJ Josh Hebblethwaite. En el evento se contagiaron otras 38 personas, y tres personas que allí lo contrajeron, murieron. "Sabíamos que estaba circulando", dijo al portal BuzzFeed, "pero no hubo restricciones reales. No hubo controles. No pensé que fuera tan grave hasta que las cosas pasaron. Pensé que era muy joven como para que no me afectara, y sé que mucha gente piensa eso", comentó.

Desde Miami viajó a Boston, donde fue internado con fiebre alta y líquido en los pulmones. Paso de pesar 86 a 63 kilos, y al despertar, no podía ni siquiera sostener su celular. "Era muy pesado. Y no podía escribir porque mis manos temblaban mucho".

A eso se sumó una neumonía que redujo su capacidad pulmonar y complicó aún más su recuperación.“No importa si eres joven o viejo, si tienes condiciones preexistentes o no. El coroanvirus puede afectarte”, reafirmó el enfermero, que ya ha comenzado su proceso de recuperación final, y el regreso a su vida normal.