Se jugaron solo dos fechas del Campeonato Uruguayo 2023 y ya hay un club que cesó a su técnico

El Campeonato Uruguayo 2023 comenzó con el desarrollo del Torneo Apertura del que se han jugado solamente dos fechas y sin embargo, ya hay un club de Primera división que cesó a su técnico.

Se trata de La Luz que "de común acuerdo", según lo que informó la institución, le rescindió el contrato a su entrenador Julio Fuentes.

No se trata de un técnico más, ya que Fuentes viene de una campaña muy buena con los de Aires Puros.

Los ascendió primero desde la Primera división amateur (ex Primera C) a la Segunda división profesional (ex Primera B), y luego de esta, hacia la A.

Pero no solo eso, sino que además, el año pasado, eliminó a Peñarol en las semifinales de la Copa Uruguay y alcanzó la final del certamen que terminó perdiendo ante Defensor Sporting.

En este Apertura, La Luz viene de perder ante Wanderers y los aurinegros.

El partido ante Defensor Sporting por la tercera fecha que comenzó este viernes con triunfo de Cerro Largo por 1-0 sobre Danubio, lo dirigirá el entrenador de Tercera división, Damián Enrique, mientras buscan al técnico definitivo.