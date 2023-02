Ignacio Alonso: “No podemos fallar en que el contrato de TV sea el mejor de la historia”

El día después de ganar las elecciones, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, brindó una entrevista a Referí para abordar los diferentes temas que tendrá que afrontar en su gestión 2023-2026.

¿Cómo vive el día después de ganar las elecciones en 2019, y cómo transcurre cuatro años después en el mismo escenario?Es bastante diferente, porque la elección pasada tuvo condimentos distintos a la actual. Desde el arranque sentía que podía formar una candidatura y la armé en base a los apoyos muy fuertes que en aquel momento tenía en la B, y con algunos equipos de Primera División, incluido Rampla, que es mi equipo. A partir de esas ocho firmas de delegados sabíamos que íbamos a una situación electoral en la que podía haber tres o cuatro candidatos. También sabíamos que luego debíamos trazar alianzas y llegar a una segunda vuelta, como segunda opción. Así ocurrió. En aquel momento votaron en primera vuelta con Curutchet algunos votos que pensábamos que estarían con nosotros, que en segunda vuelta volvieron y nos dieron el triunfo. Fue un triunfo de atrás, trabajado, con mucha ingeniería política, y muy emocionante. Este tiene otro condimento. Haber estado cuatro años en la administración de la Asociación, con el bagaje de la gestión y con muchos sectores que pasaron a apoyarnos, con lo que nos brindan ya no solo un núcleo de ocho sino una fuerza mucho más grande, que fue trabajada con mucha paciencia en estos cuatro años. Pudimos recuperar la C. Pudimos generar una confianza muy importante con el fútbol del interior. Estos sectores fueron fundamentales a la hora de consolidar un bloque que junto a los jugadores y una agrupación de equipos profesionales nos daban muy cerca del 66% de los votos necesarios para llegar con una mayoría contundente.

Diego Battiste

Ignacio Alonso, presidente de la AUF

Durante el primer mandato, ¿gobernó o hizo política?

Política se hace siempre, porque uno necesita los apoyos para distintas instancias que van transcurriendo durante el mandato. La instancia de Congreso se repite tres, cuatro y hasta cinco veces al año. Los de Consejos de Liga, los de Memoria y Balance, etc,, son instancias en las que uno necesita construir mayorías. Por tanto, para nosotros ese ejercicio es habitual. El otro punto importante es la cercanía, porque es importante entender que uno gobierna, no administra. Uno no es un administrador de un patrimonio, nada más, es un gestor de un fútbol, es un gobernante de un sector importante como el fútbol y allí vamos tomando cercanía con cada uno de los actores. Cuando terminó la elección quedó expresado que conocemos a todos y a cada uno de los dirigentes por su nombre y apellido, sabemos dónde les aprieta el zapato en la administración de sus clubes, en las ligas o en sus sectores.

¿El secreto es estar en cada uno de los detalles?

Hay que estar en cada una de las acciones.

¿Y solucionarles los problemas?

No. Estar cerca, porque si vos estás cerca sabés de qué manera podés ayudar. Vos no vas a arreglar los problemas de todos, pero tenés fórmulas para saber cómo colaborar para que las instituciones salgan adelante. Esa es la realidad. Algunos lo confunden eso con hacer o estar en campaña permanente. No es así. Esto no es un lugar en el que uno está en un trono, en un pedestal, sino que uno está siempre cerca porque las referencias son de carne y hueso.

¿Una de las lecturas de estas elecciones fue que las SAD pasaron a ser una fuerza política muy poderosa?

Las SAD cedieron a una organización política propia que les dio una fuerza muy importante. Se agruparon muy bien. En principio se agruparon en busca de la defensa de sus derechos, cuando se empezó a esbozar lo que iba a ser el Estatuto de la Liga Profesional. Eso disparó una suerte de organización política que hoy pesa mucho. Además, tiene una inspiración muy técnica, de búsqueda del desarrollo del fútbol, porque ellos, más allá de lo político que es lo circunstancial, buscan mucho la forma de mejorar ingresos y tienen gran impronta profesional.

¿Cómo fue el saludo el jueves de noche con José Fuentes, el presidente de Nacional, que llegó especialmente para darle un abrazo?

José vino a saludar cuando terminó, igual que otros presidentes, y realmente valoramos mucho el hecho que Nacional nos haya acompañado de forma activa desde tres semanas antes, prácticamente cuando comenzó la campaña, y nos dio mucha fuerza que un club tan importante como Nacional haya estado cerca de nosotros.

¿Cómo imagina el vínculo con Peñarol en esta nueva etapa?

Veo dos aristas, una pública, donde conducidos por el presidente hay una cantidad de expresiones que son duras en defensa en este caso de una oposición a lo que fue nuestra gestión. Comenzamos este período con Peñarol votando por nosotros en la presidencia de Jorge Barrera, con una coincidencia muy grande en los conceptos de desarrollo del fútbol. Cuando el presidente electo fue Ruglio, cambió. En el segundo vértice, el menos público y menos político, seguimos teniendo una cantidad de coincidencias que ojalá sean las que nos permitan otra vez estar juntos de nuevo. Peñarol es muy importante para la construcción del fútbol. Considero que he sido muy respetuoso durante toda la gestión con el Club Atlético Peñarol. Trabajamos una cantidad de cosas, nunca dejamos de tener diálogo, defendimos posiciones de Peñarol en el ámbito internacional cuando debieron ser defendidas. Lo acompañamos en una cantidad de proyectos. Nunca hicimos carne de la oposición que pretendiera realizar el presidente. Por ejemplo, en Uruguay se jugó la final intercontinental sub 20, que fue uno de los puntos importantes en los que trabajamos con Peñarol y lo apoyamos, en lo que fue una de las instancias históricas para el club, que requería de nuestro empuje.

Cuando Ruglio dice que hace 20 años lo perjudican a Peñarol, ¿qué siente?

Es una forma de posicionamiento en el mundo interno del fútbol. No me consta que esa situación se dé, porque además sería muy injusto con una cantidad de grandes dirigentes que tuvo Peñarol y que además seria pensar que desde la AUF se puede influir en resultados deportivos, cuando es tangible que no, que los éxitos deportivos pasan por la cancha. Aquí hay que pensar en tener los mejores proyectos deportivos y en tener los mejores equipos en cancha, los mejores profesionales para ganar. La AUF no es el campo de batalla donde se ganan los campeonatos. En eso no coincido con Ruglio.

Diego Battiste

Ignacio Alonso, presidente de la AUF

¿Cuándo quedará conformado el nuevo ejecutivo?

En un mes y medio podemos aspirar a que esté formado (fines de marzo, principios de abril).

¿Cuál es el gran desafío para 2023-2026?

El gran desafío está en el laudo de la situación del fútbol profesional, de la estructura jurídica final que va a tomar las autonomías. El grado de autonomía que tenga, dentro de lo que el estatuto permita, pero fundamentalmente cuál va a ser la organización económica y administrativa que va a surgir después en función con el contrato de televisión, a los regímenes de fair play financieros que se van a aplicar luego y, los vinculados a licencias, jerarquización de competiciones con manuales de competición, infraestructura para poder elevar el nivel del fútbol uruguayo.

Cuando le hablan de grieta…

Nunca utilizamos esa palabra. Cuando escucho la palabra grieta siempre la escucho de dos o tres clubes, nunca de todos los demás. Entiendo que es una realidad que se pretende imponer para hacer funcional a determinada posición opositora, pero yo no siento que vivamos en una grieta. Veo que hay una concepción que difiere de otra, y el posicionamiento político del que se opone la trata de usar para justificar su posición.

¿Cómo va a tratar de zurcir con la oposición?

Dialogando, dialogando. Con paciencia. Ellos tienen ganas de conversar.

¿Tiene ganas de conversar?

Por supuesto. Ellos tienen ganas de conversar, nosotros tenemos ganas y vocación de conversar, así que vamos a salir delante de esa manera.

Diego Battiste

Ignacio Alonso, presidente de la AUF

¿Cuándo define el entrenador de la selección?

Esperamos tener la decisión en marzo.

¿La reserva de futbolistas para la fecha FIFA la tienen que hacer el 3 de marzo?

Es correcto, pero llegado el caso esa reserva la puede hacer la AUF.

¿Existe la opción que Marcelo Broli, entrenador de la sub 20, asuma en forma interina?

Lo hablaremos con Giordano.Si no obstaculiza el período de preparación para la sub 20, no hay problema.

¿Sigue creyendo que Diego Alonso es la mejor opción?

Diego es una gran opción. Es alguien que conoce bien este plantel. Tuvo con nosotros una actuación que nos permitió llegar al Mundial de Qatar. Luego un fracaso en el Mundial, pero por ese fracaso yo no quiero tirarlo a la hoguera.

¿Le ofrecieron nombres extranjeros?

Sí, fundamentalmente argentinos, y de otra nacionalidad pero tenemos que poner muchas cosas para analizar.

¿Puede ser ahora un argentino el entrenador de la selección?

Tenemos que sentarnos a verlo con los compañeros. En este momento no veo apuro para definir, sí que en nuestra cabeza y en el análisis estén las mejores posibilidades. No nos cerramos a nada.

En su próxima gestión se definirá la Copa América de 2028, en la que Uruguay debería ser sede. ¿La AUF se postula?

Lo tenemos que ver de acuerdo a un hito anterior que es la definición del Mundial 2030. En la rotación correspondería ahora a Ecuador y luego a Uruguay. Ya vemos que en el caso de Ecuador, la Copa América va a Estados Unidos, porque el mundo en el que vivimos hoy es diferente a cuando empezaron los esquemas de la rotación en 1997. Con esta Copa América de EEUU llegamos al final de la rotación. Después veremos si como acto preparatorio para el Mundial 2030, que ojalá podamos tener, organizamos esa Copa América que podría ser importante. Para nosotros sería una gran experiencia previa al Mundial.

¿Uruguay sigue en carrera para organizar el Mundial 2030?

Sí. Nosotros sentimos que tenemos una candidatura fuerte.

¿En qué no puede fallar en estos cuatro años?

No podemos fallar en que el contrato de televisión que llegue sea el mejor de la historia. En eso no podemos tener errores, porque estamos en un fútbol que necesita recursos y si fallamos, lo demás va a ser ilusión que no se va a concretar.