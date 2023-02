Crónica de un día muy agitado que terminó con la reelección de Ignacio Alonso como presidente de AUF

Los aplausos y los abrazos para Ignacio Alonso quedaron de lado. El propio presidente, reelecto por otros cuatro años, invitó a quienes lo votaron a disfrutar “de un buen momento luego de días complicados”. Todos subieron a disfrutar de algo para comer y beber, al Palco enorme y flamante que tiene la AUF en el Estadio Centenario, menos uno de los neutrales.

Gastón Tealdi, el representante de Peñarol, se fue luego de un gran abrazo con Alonso. ¿Qué pasaba? ¿Era por la tirantez de los últimos días de parte del presidente de su club, Ignacio Ruglio, con el ahora reelecto titular de la Asociación?

Federico Gutiérrez

Tealdi en la entrada al Estadio Centenario para el acto eleccionario

No, nada que ver. Tealdi, el actual vicepresidente que sabe que la tiene complicada para seguir en el Comité Ejecutivo, ya que por más que Alonso lo quiera y lo pida, él hará lo que el club disponga, según confirmó este jueves a Referí, previo a las elecciones, y que por ausencia de Alonso en la elección -debido a que era candidato- presidió el acto, salió raudamente hacia su casa para festejar el cumpleaños de su esposa.

Fue un día muy agitado para el ahora reelecto presidente de la AUF.

Sobre la hora 11.49, emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter: “Como quedó meridianamente claro, el Dr. Ferrari puede presentarse sin ningún problema a las elecciones por la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). La única condición que le exige la Conmebol, por la notoria incompatibilidad, es que renuncie al cargo que tiene en la Secretaría Nacional del Deporte, por la directa jurisdicción que tiene esa dependencia del Gobierno sobre la AUF, sus miembros y sus afiliados. Por lo tanto, es falaz su argumento de que no puede ser candidato por ser funcionario público. Abundan los ejemplos de notorios jerarcas del sector público que ocuparon importantes cargos en la AUF. Lo reto a participar al Dr. Ferrari en la contienda electoral porque tiene todas las posibilidades de hacerlo si es que quiere llegar hasta el final como insistió tantas veces; incluso, cuando algunos de sus promotores pusieron en duda la continuidad de su candidatura. (…) Debe demostrar si llegar a la presidencia de la AUF es efectivamente su prioridad, o lo es mantener su cargo en la Secretaría de Deportes”.

Foto: Leonardo Carreño.

Alonso escribió un comunicado este jueves antes de las elecciones

Y terminó: “Cuando se ingresa en una carrera electoral hay que llegar hasta el final y no bajarse unos metros antes de la meta, tomando cualquier excusa, al verse venir una segura y contundente derrota en las urnas".

Enseguida, Ignacio Ruglio, el presidente de Peñarol y uno de los más enconados rivales de Alonso en estas elecciones, propulsor de la candidatura de Pablo Ferrari, como este mismo admitió a Referí que fue el primero en llamarlo para proponérselo, salió a contestarle en su estado de Whatsapp.

Inés Guimaraens

Ruglio se expresó este jueves por las elecciones de la AUF

“Lamentable carta, lamentable actitud y una muestra más de por qué el fútbol uruguayo está así. Soberbia y prepotismo (sic) han creado esta grieta (…). Ya no hay camino atrás, ahora hay que pelear hasta que esta gente no esté nunca más en el fútbol y menos al frente de una Asociación tan grande como la AUF”, escribió el titular carbonero.

A la misma hora, el delegado de Peñarol ante la AUF, Gonzalo Moratorio, fue aún más fuerte en sus expresiones en contra de lo que escribió Alonso: “Lo que corrompe el poder la soberbia y el dinero es impresionante. Aunque los alcahuetes te digan lo contrario, ni 100 comunicados van a poder torcer la imagen errática deshonesta y cobarde que generaste. No todo está permitido y el tiempo pone todo en su lugar”.

Lo que corrompe el poder la soberbia y el dinero es impresionante. Aunque los alcahuetes te digan lo contrario, ni 100 comunicados van a poder torcer la imagen errática deshonesta y cobarde que generaste. No todo está permitido y el tiempo pone todo en su lugar. https://t.co/Q59u1LhDoe — Gonzalo Moratorio (@Gonzam79) February 16, 2023

Minutos después, a la hora 12.15, Alonso compareció ante la Justicia Civil debido al amparo que presentaron 15 clubes para suspender las elecciones de la AUF.

JJ Díaz

Alonso en el Juzgado al mediodía de este jueves junto a Ham de Wanderers y Dehl de Cerro Largo

La audiencia terminó dos horas después y sobre las 16.35, el juez Pablo Benítez decidió que las elecciones debían llevarse a cabo.

Ruglio volvió a hablar. En el programa “Último al arco” de Sport 890 dijo: “Va a ser una votación en la que solo irán a votar los que votan a Alonso”.

Una votación histórica

Por todos lados era una votación histórica. Hubo 15 clubes -nueve de Primera división y seis de Segunda, más el fútbol femenino- que no se presentaron a votar, entre ellos, Peñarol.

Además, fue la primera vez en la historia que los comicios de la AUF se llevaron a cabo en el Estadio Centenario. Nunca había ocurrido esto.

La seguridad era tremenda. Los periodistas tuvieron que presentar la acreditación electrónica que tenían, pero a la vez, dejar su cédula de identidad en la puerta, a cambio de una acreditación física. Al irse, retiraban su documento y entregaban esta.

Federico Gutiérrez

Alonso baja desde el Palco Oficial de la AUF para ser presentado como presidente de la AUF por segundo mandato

Cada uno de los integrantes del Congreso, tenía una cintita anaranjada flúo, para que no ingresara nadie que no tuviera nada que ver con el acto eleccionario.

Además, había una docena de agentes de seguridad con camisas blancas y un sticker redondo con fondo azul que decía “Seguridad AUF”, y pantalón negro. Se distribuían en el perímetro en el que se llevó a cabo la elección, tenían auriculares y un intercomunicador.

Al lado y separado por una tela enorme negra, estaba el concesionario de alimentos del Centenario y cocinaban pescado frito. El olor inundaba toda la sala.

Alonso llegó tempranísimo y cumplió con su cábala: desde que salió del Juzgado, hasta que arribó al Estadio, se afeitó.

Federico Gutiérrez

Ache se expresó por la resolución del juez Benítez

Mientras los congresistas votaban, y una joven llamaba por altoparlantes a cada uno a pasar al cuarto secreto, de fondo se escuchaba música funcional.

Minutos antes de la elección, el neutral Eduardo Ache subrayó “la dignidad de un juez y que hay Justicia en Uruguay”, debido a la decisión de Benítez de que se llevara a cabo la misma.

De a poco fueron pasando y la Comisión Electoral llevó a cabo el conteo en el escrutinio.

Alonso necesitaba dos tercios de los 76 votos para ganar en primera vuelta, es decir, 51 sufragios. Pero tras el conteo, surgió la novedad de que uno votó en blanco.

¿Quién fue? ¿Fue alguien que por error no metió la papeleta con el nombre de Ignacio Alonso? Ese fue el secreto mejor guardado de la noche y quedará para la anécdota.

F. GUTIÉRREZ

La tranquilidad de Alonso luego de haber ganado nuevamente la reelección

Ni bien se supo que había que ir a segunda vuelta cuando, en realidad, todos esperaban que Alonso tuviera los 51 votos y ganase en primera vuelta, Ruglio volvió a escena y otra vez en su estado de Whatsapp.

"No tenían al fútbol profesional, no tenían la B, no tenían el femenino y ganaron la C porque los hicieron votar mientras los miraban, sin voto secreto. Tampoco ganaban en primera vuelta, como dijeron, pero se aseguraron de obligar a Ferrari que renunciara a su trabajo para ganarle y dejarlo sin laburo además. Por suerte donde me crié siempre decían: ‘Con el laburo de la gente nunca te metas’. Gente de Peñarol a las risas cuando nada hay para festejar. Orgulloso de la pelea que iniciamos y seguros del lado de la vereda que queremos estar porque le han hecho mucho daño a Peñarol y era tiempo de plantarnos firmes. Gracias a Pablo Ferrari y al grupo de clubes, esto recién empieza”, escribió.

En tanto, volviendo al Centenario, hubo un cuarto intermedio y allí, Pedro Bordaberry subió al Palco Oficial de la AUF en el que estaba Alonso para dialogar un rato.

Finalmente, se llevó a cabo otra vez la elección, en segunda vuelta.

Allí, mientras se contaban los votos, al llegar a la mayoría, los congresistas interrumpieron con un aplauso generalizado.

F. GUTIÉRREZ

Alonso, ya reelecto, le habla a los congresistas

Franzini, el presidente de la Comisión Electoral, siguió contando hasta el final: 51 votos para Alonso, en 51. Esta vez, fue unánime.

Ya era la hora 21.37 y ocho minutos más tarde, ya electo, Ignacio Alonso bajó del palco junto a 25 personas que lo acompañaban.

Habló agradecido durante 15 minutos y sobre las 22.02, invitó a los congresistas para disfrutar de un pequeño ágape en el Palco Oficial de la AUF.

Federico Gutiérrez

El abrazo de Alonso y Andrea Lanfranco al final de las elecciones

También recibió una visita muy especial sobre las 22.35. Nada menos que el presidente de Nacional, José Fuentes, concurrió en persona a darle un abrazo por su triunfo.

Así terminó Ignacio Alonso uno de los días más largos de su vida, al menos como dirigente. Ahora tendrá el desafío de conducir a la AUF por otros cuatro años y recomponer relaciones con varios clubes.