Ruglio se manifestó luego que Alonso no ganara en primera vuelta: "Orgulloso de la pelea que iniciamos"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, escribió un estado de WhatsApp segundo después de que Ignacio Alonso no alcanzara la reelección en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en primera vuelta ya que uno de los 51 votos que concurrieron a emitir su voluntad al Congreso, votó en blanco.

Esto escribió Ruglio: "No tenían al fútbol profesional, no tenían la B, no tenían el femenino y ganaron la C porque los hicieron votar mientras los miraban, sin voto secreto. Tampoco ganaban en primera vuelta, como dijeron, pero se aseguraron de obligar a Ferrari que renunciara a su trabajo para ganarle y dejarlo sin laburo además. Por suerte donde me crie siempre decían: "con el laburo de la gente nunca te metas". Gente de Peñarol a las risas cuando nada hay para festejar. Orgulloso de la pelea que iniciamos y seguros del lado de la vereda que queremos estar porque le han hecho mucho daño a Peñarol y era tiempo de plantarnos firmes. Gracias a Pablo Ferrari y al grupo de clubes, esto recién empieza".

El estado

Ruglio promovió la candidatura de Ferrari en enero de este año tras soltarle la mano a Alonso y declarar en varios medios que Nacional "tiene tomada la AUF, el Colegio de Árbitros desde hace 20 años".