Se publicaron los audios del VAR de Cerro Largo vs Peñarol: ¿por qué Tejera anuló el penal?

La Asociación Uruguaya de Fútbol publicó a través de su plataforma AUFTV el audio del VAR de la gran polémica que tuvo el fin de semana: el penal que Gustavo Tejera cobró en cancha pero después invalidó en el partido entre Cerro Largo y Peñarol.

La incidencia se dio en el último minuto del partido jugado en el Ubilla de Melo entre ambos equipos, correspondiente a la 10ª fecha del Torneo Apertura.

Yonatthan Rak fue a buscar un pase rastrero en el área y cayó exageradamente luego de que el defensor local, Brian Ferrarés, fuera a su marca.

Gustavo Tejera cobró penal.

La caída de Rak ante Ferrarés

Lo primero que se pudo apreciar en los audios del VAR es que el delantero de Cerro Largo Emiliano Villar le pide encarecidamente: "Se tira Gustavo, andá a verla por favor".

Desde la cabina del VAR, cuando Matías Arezo se estaba aprontando para ejecutar, Jonathan Fuentes, quien actuó en el VAR junto a Ernesto Hartwig, le sugirió a Tejera un "on field review" (revisión en campo de juego) para rever la jugada desde varias cámaras.

"Yo veo que juega el balón el jugador de Peñarol, Rak, pero el otro solo apoya el pie en el medio pero no veo un impacto como para que le provoque la caída la jugador. Sí está por atrás del pie. no hay un empujón, no llega a pisarlo ni nada. Como que exagera la caída. Juega el jugador de Peñarol, pero no veo un impacto como para que lo haga caer", le advirtió Fuentes.

Tejera aceptó la sugerencia y fue a revisar la jugada. Entonces dijo: "Juega el balón el de Peñarol, el de Cerro Largo estira la pierna, pero le pasa entre medio de las dos piernas. El jugador siente el contacto y se deja caer. Ahora que la veo por acá me parece que el contacto del defensor no lo hace caer. En el pie no hay nada".

"Me parece lo mismo", dijo Fuentes.

"Cambio la decisión", expresó Tejera antes de anular el penal.