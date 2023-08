Se reaviva la polémica. ¿Hubo un romance entre Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña?

En estos días se reflotó una vieja pelea y un supuesto romance entre Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña luego que Pampita Ardohain, la exmujer del actor chileno, dejara entrever la relación entre ambos. Todo comenzó el lunes pasado cuando, al aire de LAM (América), la integrante del jurado de Bailando 2023 se refirió en una entrevista con Ángel De Brito a una actriz con la que no trabajaría nunca.

En ese momento, Pampita le respondió al conductor del ciclo de América: “Sí, hay una actriz con la que no trabajaría. ¿Por qué? Porque me parece que no tuvo empatía, de mujer a mujer”, reconoció tajante. “No te lo esperabas de ella...”, interpretó de Brito, pero Pampita lo retrucó: “Sí, me lo esperaba de ella”.

De inmediato, las redes sociales se hicieron eco de las palabras de la exmujer de Benjamín Vicuña y comenzaron a especular acerca del nombre de la actriz en cuestión. Y llegaron a la conclusión de que podía ser Natalia Oreiro o Romina Gaetani, ya que tanto la China Suárez como Isabel Macedo habían sido descartadas por la propia Carolina. Más precisamente había surgido el rumor de un fogoso acercamiento entre Benjamín y la actriz y cantante uruguaya durante las grabaciones de la telenovela Entre Caníbales.

Ahora un cronista de Socios del espectáculo (eltrece) fue a buscar la palabra del actor chileno, quien trató de evadir el tema. Haciendo referencia a su expareja y madre de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio, disparó: “Ella tiene una vida que va más allá de Benjamín. Digo, las diferencias que pueda tener o no con una actriz va mucho más allá de los diez años que estuvo en pareja conmigo”.

“Me parece muy autorreferente creer que tiene que ver con mi historia. No sé, me parece raro, ¿qué querés que te diga?”, indicó. Por último, el intérprete se desligó de las palabras de su ex: “No lo he visto y no me puedo hacer cargo del enigmático de alguien... ¿Se entiende? ¡Sí!”.