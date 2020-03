Se retiró el obispo de Minas y el papa unificó esa diócesis con la de Maldonado

Ante la renuncia del obispo de Minas, Jaime Fuentes, al cumplir 75 años, el papa Francisco decidió unificar la diócesis de Minas con la Maldonado, y poner al frente de la nueva diócesis al obispo Miltón Tróccoli, actual obispo de Maldonado.

Según el derecho de la Iglesia Católica, se pide a los obispos que, llegados sus 75 años, presenten la renuncia a su cargo. Monseñor Fuentes, cumple este lunes 2 esa edad y presentó la renuncia que fue aceptada por papa Francisco. Además el pontífice optó por unir esa diócesis con la Maldonado y Rocha, informó la Conferencia Episcopal.

Hay varios motivos por los que el papa Francisco optó por unificarlas, afirma el comunicado. En primer lugar se señaló que es una práctica frecuente en la iglesia y que, en este caso, se tomó esa decisión, principalmente por “la necesidad de atender con mayor eficacia el fin primordial de la iglesia, que es la difusión del Evangelio”.

Por otro lado, también aseguraron que “en ambas diócesis se ha agudizado la falta de sacerdotes” y eso se debe, en parte, a la despoblación que sufre el departamento de Lavalleja.

La catedral de la nueva diócesis será la de San Fernando de Maldonado, dónde reside el obispo.

Este lunes el obispo Tróccoli envió una carta a los fieles de la diócesis de Minas en la que les pide "abrir el corazón y el horizonte" para abrirse a lo que pide y regala. Además, los invitó a la celebración del 15 de marzo a las 17 horas en la catedral de San Fernando en Maldonado.

"Desde que el Santo Padre me pidió este servicio los he tenido muy presentes en mi oración y en mi corazón. Cuando salí de Montevideo para venir a Maldonado y Rocha, luego de 30 años de sacerdote, el Señor me pedía que agrandara el corazón para recibir nuevos hermanos y hermanas. Hoy se renueva este llamado y le pido a Jesús que me ponga en sintonía con su corazón de Buen Pastor, para quien todos y cada uno son importantes", escribió.



Además, se comprometió a visitar a los sacerdotes y fieles "pronto, recorriendo todas las parroquias y capillas, para conocerlos, escuchar sus anhelos, búsquedas y dificultades y celebrar juntos la Eucaristía".



La diócesis de Minas fue creada el 25 de junio de 1960, escindida de la Diócesis de Melo. La creación de la diócesis de Maldonado-Punta del Este, escindida de la de Minas, se realizó el 10 de enero de 1966. Comprende los departamentos de Rocha y Maldonado, mientras que la de Minas abarca a Lavalleja más las localidades de Lascano y Aiguá.