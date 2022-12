Sebastián Rodríguez: "El que realmente demostró interés en mí fue Peñarol"

Peñarol presentó este lunes sobre la hora 17 a su primer refuerzo de cara a lo que será la temporada venidera.

Se trata de Santiago Rodríguez, quien tuvo pasaje anteriormente por Liverpool, Nacional y quien viene de ser capitán y figura de Emelec de Ecuador.

Además del presidente Ignacio Ruglio, en la presentación que se llevó a cabo en la sala de sesiones del Palacio Cr. Gastón Guelfi, estuvo presente el dirigente Jorge Nirenberg.

Peñarol presentó previamente los datos de su scouting que llevaron a la contratación, como informó Referí.

A eso, cabe agregarle que el técnico Alfredo Arias lo conoce muy bien.

Inés Guimaraens

Sebastián Rodríguez habló junto al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio

El volante firmó un contrato que lo vincula al club durante los próximos dos años.

En su última temporada, el futbolista de 30 años, disputó 35 partidos, anotó 15 goles y brindó cinco asistencias.

La flamante incorporación aurinegra habló este lunes en conferencia de prensa en la sala del consejo directivo.

"El que realmente mostró interés en mí fue Peñarol, ya sea desde el presidente, desde la gerencia deportiva y desde Alfredo Arias, que desde un principio me llamó", indicó el volante.

Sebastián Rodríguez afirmó a su vez: "Sé el desafío que representa para cualquier jugador en Uruguay y en el mundo ponerse esta camiseta".

Inés Guimaraens

Sebastián Rodríguez se calzó por primera vez la camiseta de Peñarol, su nuevo club

Consultado acerca de las críticas que recibió en las últimas horas por parte de muchos hinchas de Nacional a través de las redes sociales, luego de su pasado por los tricolores, el volante aurinegro indicó: "No me duelen porque soy profesional. Si no, tendrían que estar enojados los hinchas de Danubio y Liverpool. Hoy en día me llamó Peñarol, que es un club enorme, y eso me hace muy feliz".

A su vez, admitió que al firmar con Peñarol, quería sacarse "las ganas y cumplir el sueño de muchos uruguayos. Estoy muy contento y deseando que llegue el 3 de enero para comenzar a entrenar".

"En el club los objetivos son siempre alcanzar el final y salir campeón en todas las competiciones que juguemos", sostuvo.

Y añadió: "A Peñarol lo he venido siguiendo y sé que tiene muchos juveniles de gran nivel, entonces es importante poder aportarles el conocimiento que uno tiene. Pero también escucharlos, porque se puede aprender. Estoy para ayudar y dejar todo".