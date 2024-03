Sebastián Sosa habló luego de pagar la fianza en el caso de abuso sexual por jugadores de Vélez: "quiero que se sepa la verdad"

Sebastián Sosa, arquero de Vélez Sarsfield, quien enfrenta acusaciones de participación en una presunta violación grupal en el hotel Hilton de San Miguel de Tucumán junto a tres compañeros de equipo, ha sido liberado, según confirmó Patricia Neme, abogada de la presunta víctima. Sosa abonó una fianza de 50 millones de pesos antes de abandonar el juzgado y regresar a su hogar.

En una extensa entrevista con el medio tucumano La Gaceta, Sosa expresó su confianza en la Justicia de Tucumán: "Lo único que tengo para decir es que confío plenamente en la justicia de Tucumán. Soy inocente y lo único que quiero es que se sepa la verdad". Añadió: "Me pareció demasiado todo, estar inmerso en esta situación solo por un intercambio de mensajes. No ocultamos nada ni dijimos ninguna mentira para con las otras partes. Por eso creo que fue demasiado lo que me tocó vivir estos días. Mi familia y yo hemos pasado momentos muy difíciles y situaciones complicadas".

Las redes sociales desempeñaron un papel importante en el caso, sirviendo como medio para el contacto entre las partes involucradas. Sosa afirmó: "Más allá de quién le habló a quién, yo reconozco que hubo intercambio de mensajes, pero de ahí en más no comparto que se diga que yo cometí algún delito o que hice algo perjudicial para mí o que merezca perder la libertad si lo único que hice fue hacerle una invitación a una persona".

Reiteró su versión de los hechos ante el juzgado: "Yo me dediqué a compartir un momento con los que estábamos en la habitación, a tomar unos tragos y posterior a eso me dormí cuando entendí que había terminado el momento para mí. Ya tenía sueño, fue un día largo y me pasé gran parte de la noche mandándole mensajes de texto a mi mujer. Yo estaba en una sintonía diferente al resto y no tengo mucho más para decir, en un momento me dormí".

Respecto a sus compañeros, Sosa afirmó: "Creo en la Justicia, creo en la palabra de mis compañeros y creo en que la verdad tiene que llegar en algún punto. Es lo que queremos todos". Se sintió aliviado por una declaración de la presunta víctima que afirma que él estaba dormido y que no le hizo nada.

Sosa destacó el impacto negativo de la situación en su hija: "Solo me enfoco en poder salir, volver a mi casa y abrazar a mis hijos que hace 10 días no los veo. Tengo una nena de 14 años que está viviendo un horror: acusaciones a su padre, imágenes horribles, periodistas dando indicios que no son y generando odio y violencia, la verdad que esos últimos hasta lástima me han dado porque hablan sin saber y sin medir".

Antes de concluir la entrevista, Sosa señaló que no estaba al tanto de la suspensión de su contrato profesional por parte de Vélez: "No sé ni qué pasó, no tengo teléfono ni redes sociales hace días. Entregamos voluntariamente nuestros teléfonos. Entiendo que es una decisión que tomó el club lógicamente hasta tanto la Justicia muestre la realidad y las cosas como son".

En el expediente consta una declaración del arquero: "Yo estaba en otra onda, en otro ambiente. Era el que ponía la música, mientras tanto me hablaba con mi señora que estaba en un cumpleaños. No me parece tener que estar viviendo esto solo por hacerle una invitación a una persona a que venga a tomar algo".