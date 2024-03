Sebastián Sosa tras quedar el libertad: "Mi hija de 14 años ha vivido un horror todos estos días"

El arquero Sebastián Sosa quedó en libertad este miércoles, tras pagar la fianza de US$ 50.000 y pedirá volver a entrenar con Vélez Sarsfield, luego de lo que fue la denuncia en su contra y de otros tres compañeros del club argentino, de una periodista de 24 años, por abuso sexual.

Sosa, de 37 años, será juzgado como partícipe secundario, motivo por el cual podrá regresar a su domicilio en Buenos Aires tras pagar su caución, aunque tiene prohibido abandonar el país y deberá presentarse cada 15 días en una dependencia policial.

Tras quedar libre en Tucumán, el futbolista uruguayo habló con los medios y brindó en particular una extensa entrevista a La Gaceta, donde recalcó que es inocente.

Además, expresó cuál era su deseo tras salir de la cárcel: "Estoy enfocado en salir, llegar a mi casa, abrazar a mis hijos, mi hija tiene 14 años y hace 10 días que no la veo y ha vivido un horror todos estos días, acusaciones a su padre, imágenes horribles, periodistas dando indicios que no son y generando odio y violencia. Eso hasta lástima de han dado, porque a veces hablan sin medir y sin saber. Les van dando puntitas y hacen un análisis destructivo, porque lo único que hicieron fue destruir a mi familia y una hija que tiene 14 años y entiende todo".

Sosa señaló que "me pareció un poco demasiado (lo que vivió) porque me tocó estar inmerso en esta situación por un intercambio de mensajes, donde no se ha ocultado nada ni se ha manifestado ninguna mentira para con la otra parte, sí me ha parecido demasiado todo lo que me ha tocado vivir en estos días, tanto yo como mi familia, que estamos pasando momentos difíciles y situaciones complicadas".

Sosa salió de la cárcel en Tucumán

Sobre los mensajes que intercambió con la denunciante y que se hicieron públicos, Sosa respondió: "Hoy día las redes sociales dan la posibilidad de conversar con todo el mundo; más allá de quien contactó a quien, sí hubo como lo mencioné anteriormente un intercambio de mensajes, de ahí a que se diga que cometí un delito o que hice algo que fuera perjudicial para mi o mi libertad, la verdad que no comparto. Lo único que tuve una invitación a una persona y un intercambio de mensajes, nada más que eso".

"Según mi mirada tal como lo manifesté en los mensajes, me dediqué a compartir un momento con los que estábamos en esa habitación, a tomar un trago y posterior de eso dormirme. Ya había terminado el momento para mi, tenía sueño, fue un día largo. Estuve conversando con mi esposa también mediante mensajes de texto durante gran parte de la noche. Yo estaba en una sintonía diferente, en un momento me dormí", relató el exjugador de Peñarol y de la selección uruguaya.

Dijo que él no vio nada de lo que se denunció: "Yo no tengo nada para decir, lo que puedo contar lo que me tocó ver. Hasta donde yo vi estaba todo bien, todo en orden, no había indicios de que alguna persona estuviera pasando mal. Luego, como lo dijo la chica también, Sosa se durmió".

"No vi en ningún momento (escena de abuso). La chica y mis compañeros declararon 'Sosa está dormido'", repitió.

También expresó que cree en la justicia y "en la palabra de mis compañeros y la verdad está por llegar muy pronto".