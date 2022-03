Sebastián Taborda dijo que la oferta por Canobbio tiene dos meses y que le dan "gracia" ciertos dichos de dirigentes

Sebastián Taborda, integrante de Faro Sports, grupo que representa a Agustín Canobbio, dijo que la oferta que llegó por el jugador de Athletico Paranaense le llegó hace más de dos meses, que el jugador se enteró hace tres semanas y que las dos fracturas que sufrió en el último año y medio fueron claves para que tomara la decisión de aceptarla.

"La oferta ya tiene más de dos meses, eran cosas que se iban manejando, las íbamos conversando internamente. Agustín es un chico que en un año y medio tuvo dos fracturas. Y cuando pasan esas cosas se replantean muchas otras, porque el fútbol no es para toda la vida, el fútbol es un ratito y nosotros que estuvimos 20 años en la cancha sabemos lo que siente un jugador ante una lesión tan importante. Yo por suerte jugué 20 años al fútbol y nunca me fracturé, Agustín lo sufrió dos veces en un año y medio", dijo Taborda en declaraciones a Último al Arco que se emite en Sport 890.

Canobbio sufrió fractura de peroné hace un año y medio en Fénix, mientras que el sábado 6 de marzo se fracturó el malar y seno maxilar contra Danubio.

"Esto lo teníamos ahí a la espera, el club de Brasil hasta aceptaba que el jugador tuviera de tres a seis meses de una sanción que pudiera haber", expresó con relación a la sanción que el jugador sufrió de parte de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol por un control antidopaje positivo de boldenona en un partido de Copa Sudamericana ante Sporting Cristal donde Peñarol logró probar que el jugador sufrió una contaminación alimenticia.

"No hay una especulación de la sanción o no, está escrito en la oferta del club, el club toleraba esa sanción de tres a seis meses", agregó.

"Para Agustín es una gran oferta, va a ganar a nivel de Europa o mejor. Era el momento en que con la selección se perdió lo más importante. Le entran un montón de dudas como nos pasaría a todos que terminamos la carrera a los 30 y pico y nos queda toda una vida por delante. Y el chico tiene 23 años, le pasan todas estas situaciones y en su cabeza se replantea un montón de cosas. Sabe que hay una oferta, jugó todos los partidos sabiendo que la oferta estaba, se lo comentamos hará tres semanas, pero son cosas que vas trabajando en silencio porque vas ajustando acá y allá. El clásico y el partido con Danubio lo jugó sabiendo que estaba la oferta", expresó.

"Por lo que escuché y las personas que salieron a hablar por parte de Peñarol me causa mucha gracia cuando gente que hace un año y medio atrás fue la misma gente que echó a Agustín de Peñarol, gente de una corriente que son los que lo echaron y que cuando un año atrás proponíamos que Agustín volviera al club se oponían. Entonces es muy gracioso escuchar hoy que pongan peros, es muy gracioso por no decir otra palabra", dijo el exfutbolista hoy devenido empresario.

"Sí estoy agradecido a Darío Rodríguez, a Bengoechea, a Cedrés, al mismo Ruglio y a la gente de su facción que fueron los que realmente le abrieron las puertas del club a Agustín. A Larriera ni que hablar", dijo.

"Está bueno que la gente lo sepa. Después, en cuanto a Agustín, ya lo ven lo que ha sido el chico para Peñarol, termina con una lesión por dejarlo todo en la cancha, volvió con una grandeza tremenda y demostró en todo partido en la cancha lo que es ser un profesional", agregó.

"Agustín el 31 de diciembre era jugador libre, renovó a mitad de enero y firmó unos días después. Peñarol no tenía nada y en esa renovación le cedemos el porcentaje que le cedemos, todo se hizo bien, no hay nada mal acá". Peñarol se quedará con el 25% de la operación.

"Acá nadie está haciendo nada malo, ¿por qué va a terminar en litigio? No tiene por qué pasar. Charlando, como se han manejado las cosas, se va a arreglar, entre las partes nos ponemos de acuerdo".

"La gente que salió a hablar, vi dirigentes hace un año y medio atrás que me llamaron que estaban locos de la vida con Agustín, me decían que tiene una dinámica bárbara, que era un jugador diferente y a los 10 días de la nada me dijeron que se tenia que ir. ¿Sabés cómo se fue en aquel momento? Imaginate. Soy muy agradecido con los que tengo que ser agradecido", agregó.

María José Hiriart

Sebastián Taborda en 2014, como jugador de Nacional

"Tengo excelente relación con los actuales dirigentes, no es un tema de la postura o como escuché de la votación o no, no va a ser la primera ni la última vez que suceda, como me pasó de bajar una oferta de Europa por Giovanni (González), no se me permitió vender al jugador, a Osasuna, porque en agosto no hubo período de pases y acá había cerrado un 27 de agosto, una gran viveza que no sé a quién se le ocurrió, cuando los períodos de pases se empieza a mover en los últmos 10 días. (Matías) Arezo y el Colo Ramírez fueron los únicos que se vendieron a Europa, está muy complicado por la pandemia. En ese momento quedaron cosas y mirá cómo terminó la historia de Giovanni por en su momento no haber tenido la posibilidad de haber salido. Peñarol no lo aceptó y el jugador quedó molesto con la situación en general, son cosas del fútbol que pasan", admitió.

"Lo de Agustín ha sucedido siempre, hay cosas que no se corrigen y no es un tema nuestro,. No es culpa mía que el período de pases en Brasil tenga un mes más, el jugador va a ganar más que en Europa estando a dos horas de su casa, no puedo mentirle al jugador", agregó.

"Agus habló con el entrenador con Pablo, pero con el presidente no. Dada la situación de ser un jugador que sufrió dos fracturas en un año y medio, su cabeza se llenó de dudas, con este contrato tiene asegurado su futuro y el de su familia, es algo muy bueno para él y es imposible no habérselo comentado. En Faro Sports, somos todos gente de fútbol y no es responsabilidad de nosotros que los períodos de pase tengan estas diferencias de fecha".

"El contrato con Peñarol es muy claro e indica que el jugador tiene que ser liberado por Peñarol, pero no quiero entrar en detalles, es sumamente claro", terminó diciendo.