Sebastián Yatra habla por primera vez de las versiones de infidelidad a Tini Stoessel con Danna Paola

Sebastián Yatra sorprendió al abordar los rumores que afirmaban que engañó a Tini Stoessel con Danna Paola. El talentoso cantante colombiano, en una reciente entrevista con GQ México, se expresó de manera firme sobre las versiones que sugerían que dejó a Tini por la reconocida artista mexicana.

Durante la conversación, el intérprete de éxitos como "Para olvidar" y "Traicionera" compartió sus reflexiones sobre la ruptura sentimental con la ex chica Disney, describiendo la experiencia como emocionante y comparándola con una película romántica donde él era el protagonista. Sin embargo, también admitió que en aquel momento era algo inmaduro y no se sentía preparado para afrontar las complejidades de una relación tan mediática, llegando a sentir que perdía su individualidad.

Yatra reconoció abiertamente que no estaba listo para asumir todo lo que conllevaba su vínculo con Tini. "Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad", enfatizó durante la entrevista.

Además, el artista respondió a las especulaciones que lo señalaban por un supuesto engaño con Danna Paola: "Nunca he abordado ese tema porque fue difícil... Danna y yo nunca intercambiamos mensajes de coqueteo en ningún momento", aclaró. Y cerró su declaración expresando su preocupación por la percepción pública: "De repente, me convertí en el villano de la película, sin motivo aparente. Recibí muchas críticas. Me preocupa lo que piensa la gente. También me importa lo que es justo, correcto o incorrecto, y sentí que no lo merecía".