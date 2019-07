Sectas, clásicos, depresión, arte y descanso infinito: los libros que hay que leer en agosto

El ala izquierda - Mircea Cartarescu

El mundo de la literatura viene clamando su nombre desde hace tiempo. El rumano Mircea Cartarescu es uno de los grandes fenómenos literarios de Europa del Este, y desde su Bucarest natal se ha encargado de expandir las fronteras de la mitología de su país hasta lugares tan recónditos como el propio territorio uruguayo. Gracias a la editorial Impedimenta, los libros del rumano –que siempre suena fuerte para el Nobel, junto a Murakami y Aira– desembarcaron en las librerías locales y sus mundos metafóricos, extraños y melancólicos están al alcance de la mano. Su última novela es la monumental Solenoide, para muchos lo mejor que dio el 2017, pero ahora se editó por primera vez en español el primer tomo de Cegador, una trilogía que comenzó en 1996 con El ala izquierda (Impedimenta, $1090). En esta primera parte, Cartarescu rompe los límites de la realidad y sumerge al lector en un caleidoscopio que incluye gitanos, una secta oscura, circos errantes, jazz, ángeles, la Securitate, el comunismo y de fondo Bucarest, el triste tablero en el que se juega la historia universal de este autor.

Mi año de descanso y relajación - Ottessa Moshfegh

Dormir durante todo un año. Esa es la misión que se autoimpone la protagonista de esta historia, una joven historiadora del arte que acaba de salir de la universidad y perder a sus padres con muy poco tiempo de diferencia. Con la ayuda de un psiquiatra incompetente que le receta pastillas a diestra y siniestra, una máquina de video en la que ve películas mediocres de Whoopi Goldberg, y manteniéndose con el seguro de desempleo y su cuantiosa herencia, la intención es la de descansar para “resetear” su vida en su apartamento de Nueva York. Pero la misión no será tan fácil. Ambientada en los años 2000 y 2001, esta segunda novela de Ottessa Moshfegh (Alfaguara, $ 590) es tan oscura como graciosa y tan loca como contundente. Parte de una generación de narradoras más jóvenes con una visión más cínica del mundo, Moshfegh se instala con esta historia como un nombre a seguir dentro de la literatura anglosajona, con esta novela que sirve tanto para deprimirse como para identificarse con su protagonista y reír.

Rayuela- Julio Cortázar

¿Sería posible pensar en la literatura contemporánea en español sin evocar la figura de Julio Cortázar? Por supuesto que no. El escritor argentino sacudió la narrativa sobre la segunda mitad del siglo XX y Rayuela (RAE, $ 790) es la materialización más fiel a la esencia de este autor :complejo y cargado de imaginación y sentido del humor. Más de medio siglo después de su publicación y en el marco de la celebración del VII Congreso Internacional de la Lengua Española en Córdoba en marzo de este año, se lanzó una edición conmemorativa que, además de invitar al lector a adentrarse en el emblemático juego de subjetividades, incluye textos de Gabriel García Márquez, Adolfo Bioy Casares y Carlos Fuentes que profundizaron en la importancia de Cortázar y en las dimensiones de esta novela (o contranovela, como prefirió llamarla él). Es una edición bien cuidada de tapa dura ilustrada con el dibujo realizado originalmente por el autor para la publicación de 1963. Para releer, reenganchar –si en algún momento la abandonó– o conocer esta pieza exquisita, este homenaje resulta la oportunidad perfecta.

Hacia la belleza - David Foenkinos

“Dentro de la literatura francesa, me gusta mucho Foenkinos, porque se sale de lo convencional y es capaz de reinventarse a sí mismo con cada libro”. Las palabras son de Joël Dicker, un escritor suizo. Y Foenkinos es el responsable de Hacia la belleza (Alfaguara $ 550), una novela que cuenta la historia de Antoine Duris, un profesor de la Academia de Bellas Artes de Lyon (Francia) que de un día para otro decide dejarlo todo para convertirse en un guardia de seguridad. Pero no en cualquier guardia sino en el que vigila la sala del Museo de Orsay que tiene en sus paredes el retrato de Jeanne Hebuterne, obra de Modigliani. Su jefa dentro del museo, Mathilde, comienza a sentir cierta fascinación por la figura de Antoine. Sabe que la pasó algo terrible en su vida, pero no logra descubrir qué. La extraña personalidad del personaje principal colabora alimentando ese misterio y Mathilde solo logra adquirir una certeza: Antoine solo quiere dirigirse hacia la belleza. Una novela luminosa y oscura que le devuelve la vigencia a su autor.

Mentirosos enamorados - Richard Yates

Pese a la crisis, Argentina está viviendo una ebullición de editoriales independientes que, a fuerza de descubrimientos y recuperaciones, se han afianzado en el mapa regional. Una de las veteranas es Fiordo, un sello que cuida autores y diseño por igual y que este año presentó como novedad su traducción de Mentirosos Enamorados (Fiordo, $580), una compilación de siete cuentos largos del estadounidense Richard Yates. Con siete novelas y dos libros de cuentos –el otro es Once tipos de soledad, también editado por Fiordo–, Yates es venerado por varios autores y lectores y es considerado uno de los grandes retratistas de la clase media estadounidense del siglo XX. Con una sutileza increíble, Mentirosos enamorados pasea al lector por paisajes desoladores que, sin embargo, son tremendamente entretenidos. Familias disfuncionales que no llegan a fin de mes, niños que entienden el mundo mejor que sus padres, un país que apila los sueños rotos, escenarios deprimentes que sin embargo brillan por el talento y la espectacular pluma del autor.

Señor Sí y señor No - Kari Stai

¿Cómo pueden convivir y ser mejores amigos una persona que dice que sí a todo y otra que dice que no a todo? Parece imposible. Incluso a medida que el cuento infantil avanza todo indica que ese vínculo no podrá continuar. El señor Sí y el señor No (Topito, $ 350) vivían en la misma casa en la cima de un cerro. Pero tantos sí y tantos no generan una grieta entre los dos. El señor Sí no puede evitar asentir cada vez que llega un vendedor a la puerta de su casa y le pregunta si quiere comprarle algo. Y así se suman y acumulan lámparas y más lámparas en el hogar. El señor No no puede soportarlo y construye un muro que los separa. Pero todo empeora cuando los vendedores ofrecen tambores. La convivencia se hace imposible y el señor No propone separar las casas. El señor Sí se va, pero la tristeza se apodera de él. Después de pasar una noche en vela encuentra una estrategia que lo acercará a su amigo. Después de algunas aventuras y más de un susto, el señor No da una sorpresa final. Y como suele suceder en los cuentos infantiles, con moraleja incluída.