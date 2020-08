Sector de Di Candia pidió la renuncia de carnavalero por denuncias de acoso

El sector Magnolia del Frente Amplio -encabezado por el actual intendente Christian Di Candia y que apoyará a Daniel Martínez en las elecciones- pidió la renuncia de Fabricio Speranza tras las denuncias en su contra canalizadas a través de la cuenta de Instagram "Varones Carnaval". El murguista ocupa el puesto 69 en la lista 242 del sector.

"No podemos ser omises al hecho de que un artista que decidió apoyarnos en este proceso electoral hacia las elecciones departamentales fue nombrado en estas denuncias públicas", señaló la agrupación política en un comunicado. "No podemos tener dos varas a la hora de analizar la situación", manifestó el sector frenteamplista.

"Le hemos solicitado que en caso de acceder a una banca no ejerza una posible suplencia y nos presente su renuncia", zanjó la declaración emitida en la tarde del lunes.

Por su parte, Speranza respondió a sus menciones en Varones Carnaval a través de su cuenta de Instagram.

"Me he vinculado con las mujeres como lo que soy, un varón", reconoció el murguista. "He naturalizado hablar de partes del cuerpo de mujeres, de sentirme un campeón, si me daban bola, de decirlo, de hacer chistes, de hacer comentarios, de pesar más mis decisiones por encima de las de ellas, me he cargado gurisas un montón de veces y muchas veces habré pasado por encima de ellas".

No obstante, señaló leer "cosas" en la cuenta "que son mentira". "He cometido abusos porque tengo privilegios por mi género, pero no soy un violador y no voy a aceptar nada que me acuse de eso como cierto".

Al menos media decena de posteos refirieron al creador de la murga Un Título Viejo, que también integró los elencos de La Gran Muñeca, Zíngaros, Cyranos, entre otros.

La cuenta Varonescarnaval fue creada cinco días atrás para denunciar situaciones de acoso en el ámbito del carnaval. A la fecha de este martes lleva casi 40 mil seguidores en Instagram, y más de 200 publicaciones.