Tabárez sobre Suárez, la Copa América y una ironía: “Vamos a seguir jugando a nada”

En su primera exposición ante los medios, tras completar el entrenamiento que estrenó la preparación de Uruguay para la Copa América que comenzará el próximo mes en Brasil, el técnico Óscar Washington Tabárez brindó sus comentarios sobre la lista, Luis Suárez, Diego Godín y los objetivos para el torneo continental.

El técnico de la selección uruguaya dijo este viernes que para formar la lista de 23 jugadores para la Copa América de Brasil "nos tenemos que apoyar en algo que hemos hecho. No se me antoja darle prioridad a jugadores que no han estado en la selección", descartando en primera instancia los nombres de futbolistas que nunca trabajaron con él y que salieron en los medios en los últimos días.

Tabárez explicó por qué Uruguay no dio a conocer la lista de 40 jugadores anotados en Conmebol para esta competencia: "Como algunos de los 25 (los que van a trabajar en el Complejo hasta el día 30) han tenido inconvenientes físicos, no hay total seguridad que los podamos tener y en función de eso agregamos unos futbolistas en esa lista de hasta 40 jugadores que mandó formar la Conmebol. Nosotros lo hicimos y obviamente si alguno de los que están entrenando acá y se van a sumar no puede estar, puede ser que se dé ingreso a otros. Pero ni hicimos una lista de 40 jugadores y pedimos secreto; las federaciones de Uruguay y Chile fueron las únicas que lo hicieron, porque queremos evitar que haya jugadores que se crean otra cosa".

Dijo también que si el día 30 están todos bien, tendrá que eliminar a dos de la lista de 25.

El técnico indicó que el sábado no llegará ninguno, el lunes uno y el grueso irá arribando el martes porque "los clubes tienen plazo hasta el 3 de junio para dar a los jugadores", por lo que desde ese día y hasta el 13 "es la preparación que vamos a tener y eso fundamenta más la manera de hacer las cosas desde nuestra perspectiva".

Consultado sobre la lesión de Luis Suárez, Tabárez manifestó: "Pienso que va a estar, tengo la esperanza de que si, está trabajando bien. Detalles no les puedo dar, él nos informa a través de videos y fotografías. Yo sé el significado que le da Luis a estas cosas y sé que todo lo que dependa de él lo va a poner para estar. Está poniendo su voluntad en la rehabilitación, es muy profesional y tiene antecedentes buenos en ese sentido".

Agregó: "Hay algunos jugadores que tuvieron inconvenientes, no me quiero referir a ellos, pero es público. No quiero dar detalles, pero entre esos casos está Jonathan Rodríguez y Stuani, que no están a pleno, pero tengo la expectativa que puedan estar disponibles. Jonathan participó hoy y aunque no fue intenso, indica que viene en recuperación".

Tabárez también se refirió a la despedida que tuvo Godín en Atlético de Madrid: "Fue muy tocante, al punto que yo no lo llamé para felicitarlo, se lo dije ahora, 'fue demasiado fuerte para que yo te llenara la cabeza si te iba a ver acá'. Diego llegó al aeropuerto y se vino directamente al Complejo. Es una persona muy especial, cómo lo despidieron, el afecto histórico de lo que logró, porque tiene récords que supera a otros grandes jugadores históricos del Atlético, como Paulo Futre, Jorge Griffa que fue ídolo del Atlético. Esa es la reflexión, que me alegra como compañero, como entrenador de la selección donde él es el capitán y como uruguayo".

El Maestro también tuvo tiempo para la ironía, cuándo le preguntaron sobre la forma de jugar de la selección: "Vamos a seguir jugando a nada", indicó y añadió: "Lo digo a esto porque estaba leyendo sobre neurociencia y la persona que escribe dijo esto se trata de tareas colectivas y no se trata de seguir modas. Estaba viendo ayer a Polonia y por hacer cosas que no están capacitados, prácticamente se metieron un gol. No me gusta mucho hablar sobre la idea futbolística porque parece que hacemos proselitismo. Lo hablo con mi equipo en la cancha. Hay interpretaciones que se dicen porque hay un chip que hay que jugar de determinada manera. Parece que acá cuando un equipo se defiende hay que ir a confesarse y pregunto, ¿Liverpool de Inglaterra no defiende bien? y está en la final de la Champions. También ataca bien, ese es el ideal. Hay tratar de hacer cosas que ya hablamos con los jugadores en la China Cup y tratamos de llevar a la cancha algo de eso; en noviembre de 2018 probamos cosas sobre todo en el centro del campo donde tenemos jugadores muy prometedores sobre lo que pueden hacer cuando se está en posesión de la pelota y cuando se defiende. Y las evaluaciones no fueron todas positivas. Se va a ver con lo que suceda adentro del campo y seré el más crítico. Hay discursos que son como la piel de algunos analistas, no está bueno entrar en discusiones de fútbol de propuesta o respuesta".

El tema le gustó y continuó hablando: "Hay un estudio sobre la Liga española en el diario El País de Madrid, que todos pueden leer, ¿porqué se ganan y se pierden los partidos?. Ahora se sabe todo lo que pasa en la cancha, los números, se sabe lo que corre un equipo, un jugador. Barcelona es el equipo de España que corre menos kilómetros, y es el campeón. Con respecto a la posesión de pelota, hay equipos que tienen 60% y pico de posesión y no salen campeones".

Entiende el entrenador de Uruguay que "para ganar partidos hay que tener gente que la meta adentro, que los ataques tengan el apoyo de la contundencia, sino es difícil ganar. En el aspecto defensivo, que es tarea de todo el equipo, cuando falla el filtro del trabajo colectivo, la intervención de los que juegan cerca del arco es fundamental. Cuantas más formas diferentes haya de jugar, más rico será el fútbol. Depende de la potencialidad de los jugadores que uno tiene a disposición; puede ser buena en un sector de la cancha y no en otros. Si hablamos de Guardiola, que es el abanderado del fútbol de posesión y no porque él lo quiera, es interesantísimo saber por qué se fue a Alemania: no fue a ganar más dinero, lo que dijo él fue a experimentar, a aprender y es un hecho para mi que los equipos de Guardiola han evolucionado y le meten menos goles, por eso se puede salir campeón".

Por último, el técnico se refirió a la Copa América de 1989, también en Brasil y con su conducción: "Cuando el tango dice que 20 años no es nada es una gran mentira y en este caso pasaron más de 20. Fue la primera experiencia en Copa América, se hizo una buena Copa sobre todo en la parte final y junto a Brasil llegamos a la final; nos ganó 1-0 con gol de Romario. Habíamos pasado una primera fase muy complicada. Había grandes jugadores, como Francescoli, Ruben Sosa, Ostolaza por nombrar algunos, con mucha adhesión a la selección, era una época diferente, donde esos grandes jugadores no tenían el apoyo que tienen ahora, para proponerle determinadas cosas, ser coherentes y permitir trabajo de largo plazo y en este caso la vinculación de las selecciones juveniles, eso no existía".