Seis claves para entender la final de la Champions entre Liverpool y Tottenham

Liverpool y Tottenham definen este sábado a la hora 16 la final de la Liga de Campeones de Europa en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Un partido con aroma inglés, dos equipos que se clasificaron segundos, que tuvieron que sufrir en la última jornada de la fase de grupos, que apenas tuvieron respiro en las eliminatorias y que requirieron una proeza, Tottenham en Ámsterdam y Liverpool en Anfield ante Barcelona, para clasificar a Madrid.

Dos caminos de riesgo para la gloria y seis claves para entender el choque que se roba las miradas del mundo este sábado.

1-La fortaleza mental de los entrenadores



Si algo tienen en común Jürgen Klopp y Mauricio Pochettino es su capacidad como motivadores de equipos. El alemán ha sabido llevar de nuevo a la final de la máxima competición continental a un conjunto que sufrió una dura derrota en la final anterior en Kiev (Ucrania) ante Real Madrid, con un 3-1. Por su parte, el técnico argentino ha sabido liderar a un Tottenham que esta temporada no ha podido fichar al estar inmerso en la finalización e inauguración del nuevo White Hart Lane y que estuvo a punto de perder a varias de sus figuras. El entrenador santafesino supo demostrar que sin refuerzos podía llegar lejos, con un resultado inmejorable: la primera final de Liga de Campeones en la historia del Tottenham.

2-Las incógnitas en ataque



Aunque el delantero brasileño Roberto Firmino trabaja entre algodones, el uso de ese tridente con el senegalés Sadio Mané y el egipcio Mohamed Salah, es una de las claves del conjunto red, que suele emplear la movilidad del delantero centro para generar espacios para sus extremos. Por el lado de los Spurs, su ataque es una incógnita pendiente de la recuperación de su estrella, el punta inglés Harry Kane, lesionado en el ligamento de su tobillo izquierdo desde la ida de cuartos de final ante el Manchester City. Si Kane juega, como así parece, será la referencia, con el coreano Heung-Min Son por la izquierda, acompañado por el inglés Dele Alli y el danés Christian Eriksen.

3-La importancia del contragolpe



En una final entre equipos ingleses, el juego directo está asegurado, y con la velocidad que atesoran ambos conjuntos, el contragolpe podrá ser un arma definitiva para decantar el título.

Se suele decir que gana las finales quien comete menos errores, y ni Klopp ni Pochettino querrán desaprovechar la posibilidad de encontrar en un renuncio a su adversario. En caso de que ocurra, será el momento de los centrales: el holandés Virgil Van Dijk y el camerunés Joel Matip para los Reds, y de los belgas Toby Alderweireld y Jan Vertonghen -o el colombiano Davinson Sánchez- por los Spurs.

4-La pizarra de Klopp y la táctica de Pochettino



Dos aproximaciones totalmente diferentes a la táctica, que para el alemán Jürgen Klopp y su Liverpool pasa por un esquema 4-3-3 innegociable, mientras que en el caso del argentino Mauricio Pochettino las disposiciones son variadas en función del rival. El técnico alemán del Liverpool es fiel a un esquema con cuatro defensores, tres medios, dos extremos y un delantero centro (el trío Mané-Firmino-Salah, con Sturridge como alternativa al 9 brasileño), que solo ha alterado ante rivales menores en la Premier League o cuando las lesiones le han impedido desplegarlo.

Todo lo contrario en el caso de Pochettino, que utiliza un rico acervo táctico, partiendo de un esquema general que suele incluir cuatro defensores, dos centrocampistas, tres medias puntas y un delantero de referencia, pero con posibilidad de jugar con tres centrales y carrileros, o con un 4-4-2 en el que los centrocampistas están dispuestos en rombo.

5-Los dos tienen buen juego por las bandas



La final del Metropolitano será un gran espectáculo para los aficionados que estén cercanos a las líneas de cal de los laterales. Por allí correrán no solo Mané y Salah en busca de las diagonales hacia adentro, sino el jovencísimo lateral inglés del Liverpool Trent Alexander-Arnold, cuyas incorporaciones generan peligro constante. Con menos calidad, pero el mismo ímpetu, por la izquierda está el escocés Andrew Robertson. No se queda atrás en este aspecto el Tottenham, que no en vano cuenta con los dos laterales titulares de la selección inglesa, Kieran Trippier por la derecha y Danny Rose por la izquierda, dos jugadores contrastados en su posición, de los cuales el lateral derecho es además un especialista en el lanzamiento de faltas. En el caso de Tottenham, la proyección de sus laterales dependerá del esquema que utilice Pochettino, con cuatro defensores o tres centrales y dos laterales. En el último duelo entre ambos en la Premier, optó por la segunda opción.

6-¿Cómo sortear la presión de los Reds?



Uno de los aspectos que utiliza el Liverpool para imponerse a los rivales es una presión alta a la salida del balón del contrario que comienza por su tridente ofensivo buscando a los centrales rivales y sigue por sus tres volantes, que acogotan a los jugadores creativos del rival. Vencer esa primera línea de presión será una de las claves para el Tottenham en la final del Metropolitano. En ello también será clave el mediocentro utilizado por Pochettino, sea el keniata Victor Wanyama o el francés Moussa Sissoko, e incluso ambos si los Spurs optan por protegerse en lo físico, con opciones para el inglés Harry Winks si llega bien recuperado.