Selecciones femeninas: proyectan crear una sub 15 y apuntan a la Copa América

Al mismo tiempo que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) busca definir los nombres de los entrenadores de las selecciones masculinas sub 20 y sub 15, la comisión de fútbol femenino de la AUF se encuentra en una etapa de análisis sobre el futuro de sus selecciones.

Luego de participar en los sudamericanos femeninos sub 17 y sub 20 -sin clasificar a los mundiales-, la única actividad oficial prevista para 2022 es la Copa América de mayores que se disputará entre el 8 y 30 de julio, torneo clasificatorio a la Copa Mundial de 2023, los Juegos Panamericanos 2023 y los Juegos Olímpicos 2024.

@AUFfemenino

Ariel Longo y su cuerpo técnico

Ariel Longo es el entrenador de la selección mayor, como también lo fue de la sub 20 que logró el tercer puesto en el Sudamericano de Chile; mientras que Daniel Pérez fue el técnico de la sub 17 que participó del Sudamericano que se desarrolló en marzo en Uruguay, en el que las celestes no clasificaron a la fase final.

El director de selecciones nacionales de la AUF Jorge Giordano y el coordinador de selecciones Santiago Lacava, junto a la comisión de fútbol femenino, trabajan en un proyecto a implementar este año o el próximo, aprovechando que las juveniles no tienen actividad oficial hasta 2024.

Creación de una sub 15

El plan está en estudio, pero una de las ideas es formar una selección sub 15, que tenga más el carácter de "reclutamiento" de jugadoras en el Interior, según se explicó desde la AUF a Referí.

El año pasado el técnico Daniel Pérez realizó una captación en Colonia, pero no concurrió la cantidad de jugadoras que se esperaba, en parte porque los clubes de OFI temen una sangría hacia Montevideo de sus mejores valores.

"Lo interesante será llevar adelante un proceso continuo. Ver bien que es lo siguiente en fecha y en tiempo. A veces la realidad marca el rumbo", expresó Mariana Fernández, presidenta de la comisión de fútbol de la AUF tras el pedido de licencia en setiembre pasado de Valentina Prego.

@AUFfemenino

Julieta Morales, Lucía Flores y Antonella Mazziotto de la sub 17

Fernández, que viajó con la delegación sub 20 a Chile, destacó la participación de la selección en el Sudamericano. "Dieron todo desde el primer partido con Brasil. Satisfecha porque pelearon hasta la última pelota. Nadie desconoce el poderío de Brasil y ellas no bajaron los brazos" indicó.

También subrayó el triunfo logrado ante Venezuela -Uruguay nunca le había ganado- y señaló que frente a Colombia "se hizo un mal partido" pero "son cosas que pueden pasar; en general hicieron un buen campeonato".

Lo importante, según Fernández es que "de las cuatro selecciones que participaron de la fase final, la única que no tenía jugadoras en ligas profesionales era Uruguay".

Fecha FIFA antes de la Copa América

La actividad más próxima de Uruguay es la Copa América Femenina que se jugará en julio en las sedes de Armenia, Bucaramanga y Cali.

La AUF todavía no definió si la selección utilizará la fecha FIFA de fines de junio para jugar un amistoso internacional antes de viajar a la Copa América. En los próximos días se tomará una resolución al respecto.

@AUFfemenino

Amistoso de la mayor en febrero ante Paraguay

El grupo B de las celestes se completa con Brasil, Argentina, Perú y Venezuela, mientras el A se integra con Colombia, Chile, Paraguay, Bolivia y Ecuador.

En la fase de grupos jugarán todos contra todos y los tres primeros de cada serie avanzarán a la fase final que se desarrollará en formato de playoff.

Los dos primeros de cada zona disputarán las semifinales, en tanto los terceros deberán enfrentarse para jugar por el quinto puesto.

Calendario de Uruguay