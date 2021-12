Senadores blancos se desmarcan del pedido de informes de Graciela Bianchi a la profesora de UTU

El pedido de informes que hizo la senadora nacionalista Graciela Bianchi para conocer las "inasistencias" de la dirigente sindical, Mabel Mallo, que le protestó al presidente Luis Lacalle Pou por los "recortes" en la educación técnica, es un acción que generó silencio en filas del Partido Nacional. Mientras que dirigentes del Frente Amplio, tales como Sebastián Sabini y Eduardo Brenta repudiaron el pedido a través de sus cuentas de Twitter, algunos integrantes de la bancada de senadores del Partido Nacional consultados por El Observador se distanciaron del pedido y señalaron que la iniciativa correspondió únicamente a Bianchi.

Destacaron que algo que corresponde a una acción, del estilo que pregona combativo que pregona Bianchi en su labor como legisladora y que el pedido no fue un tema tratado con el resto de la bancada.

"Cada legislador es dueño de hacer lo que considere. Si coordináramos los pedidos de informes se perdería la autonomía de cada legislador", afirmó a El Observador, el senador Sebastián Da Silva, quien fue el único que hizo declaraciones. "Yo no voy a pedir explicaciones a Graciela ni a nadie así como tampoco me gusta que me las pidan a mi", agregó.

De todos modos, Da Silva distinguió que los pedidos de informes que él ha realizado contra dirigentes sindicales han sido por su labor y no por lo que opinan o puedan decir públicamente. "En su momento denunciamos que Gerardo Rodríguez era el hombre 0 hora", afirmó haciendo referencia al presidente de la Federación Ancap (Fancap). "Si son funcionarios públicos son pasibles de ser controlados por el Poder Legislativo", aseguró.

El lunes 29 de noviembre, la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) se manifestó frente a la Torre de las Telecomunicaciones, donde se realizaba la presentación del Plan de Desarrollo Educativo con la presencia de Lacalle Pou.

Antes de que el mandatario ingresara a la ceremonia se cruzó a los docentes que protestaban, y allí la presidenta del sindicato, Mabel Mallo, se le acercó para recriminarle que "se está destrozando la educación técnica".

Realicé un Pedido de Informes al CODICEN de la ANEP sobre la situación funcional de una profesora que ha hecho públicas declaraciones y actitudes que podrían afectar el derecho de los alumnos a recibir una educación ecuánime y laica. pic.twitter.com/tvhRyevxIM — Graciela Bianchi (@gbianchi404) December 2, 2021

Tres días después, la senadora Bianchi remitió un pedido de informes en el que solicitaba conocer "la situación funcional de la señora Mirta Mabel Mallo", la "cantidad de horas docentes que posee en cada uno de los subsistemas en los que se desempeña", y los cargos que detenta.

Bianchi pide en particular saber "si goza de licencia sindical y, en caso afirmativo, cuántas horas tiene adjudicadas". A su vez pide que se le informe "cuántas inasistencias tiene en los subsistemas en que desempeña la docencia", con el desglose de "cuántas son justificadas y cuántas sin justificar".

Por último, la senadora nacionalista solicita conocer "si tuvo o tiene algún procedimiento disciplinario".

Su solicitud fue criticada por dirigentes de la oposición, que acusan a Bianchi de estar incurriendo en "persecución".

"¿Si una trabajadora le hace un reclamo al presidente será perseguida desde el oficialismo?", escribió el diputado Sebastián Sabini (MPP).

Eduardo Brenta, exministro de Trabajo y senador suplente del Frente Amplio, también expresó su preocupación: "Si educadamente te dirigís al presidente Luis Lacalle Pou para hecerle conocer el recorte en la educación, la falta de horas docentes y el hecho (de) que muchos gurises pobres quedaran fuera del sistema, el democrático Partido Nacional te responde así", publicó el dirigente de la Vertiente Artiguista.