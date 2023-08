Sergio Puglia estalló en la TV argentina por la polémica con Dady Brieva: "A vos qué te importa qué soy políticamente"

El cocinero Sergio Puglia estalló en la televisión argentina luego de que un panelista del programa A la tarde, de América, le dijera que tenía una "tendencia de derecha", en medio de un debate por la polémica presencia de Dady Brieva en los últimos días en Uruguay.

La frase provocó la ira del cocinero y comunicador, quien respondió: "¡No, no, no! ¡A mí no me titules! A vos qué te importa qué soy políticamente".

El debate se originó por la polémica que desató la reciente visita a Uruguay del artista Dady Brieva, quien tuvo varios cruces en entrevistas por su afinidad política con el kirchnerismo y el peronismo.

Puglia, que se definió como amigo de Brieva, aseguró que los artistas no pueden "transformarse en artistas panfletarios o partidarios".

"Dady tiene una fuerte inclinación política y se ha transformado en un artista panfletario", afirmó el cocinero. "Yo ya estuve con Dady en un programa de televisión, como Polémica en el bar, y soy uno de los panelistas que le puse los puntos sobre las 'íes' cuando se desubicó diciendo que el gobierno de Néstor Kirchner favoreció a Uruguay cuando dio asueto a 300 mil uruguayos para que vinieran a votar al Frente Amplio".

Y recordó que entonces le dijo a Brieva que lo que hizo Kirchner, a su entender, era "entrometerse en la política interna y favorecer a un partido político". "Como consecuencia a esa situación él me gritó que yo pertenecía al otro bando".

Fue entonces, tras recordar ese episodio, que el panelista de A la tarde, Diego Esteves, quiso hacerle una pregunta a Puglia.

"Para transparentar, porque me dicen que tenés una tendencia de derecha...", empezó a decir pero fue inmediatamente interrumpido por Puglia.

"¡No, no, no! ¡A mí no me titules! A vos qué te importa qué soy yo políticamente. El otro día te escuché decir que el que le había hecho la agenda a Dady Brieva le había llevado a todos los periodistas oficialistas. Mi querido, en este país no hay periodismo ni oficialista ni no oficialista. Los periodistas son independientes y cada uno tiene su posición política, pero no hace política con su profesión (...) A usted no le importa cuál es mi posición política para evaluarme a mí", exclamó el cocinero.

Sin embargo, minutos después Puglia aseguró que es "íntimo amigo" del presidente Luis Lacalle Pou y que preside la Comisión de Cultura del Partido Nacional.