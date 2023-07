Dady Brieva: "Estoy sorprendido por la operación que me estoy comiendo desde Uruguay"

La última visita del actor y humorista argentino Dady Brieva al Uruguay no fue la más feliz, y el recibimiento local tiene al ex Midachi sorprendido.

La semana pasada, Brieva pasó por varios programas de la radio y la televisión uruguaya en el marco de la gira de prensa de su show El mago del tiempo, y en varios casos se encontró con cuestionamientos y discusiones sobre su filiación política que, según contó en comunicación con El Observador este lunes, lo descolocaron por su "virulencia".

"Me siento totalmente sorprendido por la operación que me estoy comiendo desde Uruguay, de todos los medios. No sé por qué, la verdad que no entiendo", aseguró desde Buenos Aires.

Reconocido militante peronista —que, además, conduce el programa Peronismo para todos en el canal C5N—, Brieva fue consultado en su gira de prensa por temas como el asesinato del fiscal Alberto Nisman, pasando por los dichos del presidente Alberto Fernández sobre la falta de agua en Uruguay y hasta del período en que su país y Uruguay estuvieron enfrentados por el bloqueo de los puentes binacionales. Las entrevistas a Brieva en programas como Buscadores, de Canal 5 y VTV, y Polémica en el bar, en Canal 10, generaron varios momentos en los que la tensión de la discusión escaló.

"No sé por qué saltó ahora con una violencia que realmente me sorprende. Inclusive estoy viendo cosas como las que dice uno que se llama Esteban Queimada que ¡a la miércoles! El uruguayo siempre tuvo garra, pero nunca había sido tan mal afectado en el sentido de decir cualquier cosa. Yo por ser kirchnerista y peronista recibo operaciones de muchos y las manejo recontra bien, no me hago eco. Ya lo tengo prácticamente dominado, son dos días y listo. Me había pasado acá en Argentina, donde son bastante atrevidos, pero no en Uruguay", dijo el actor y humorista.

Y luego agregó: "Me preguntaron por lo de los puentes como si yo hubiera estado allí. Cuando vienen Pichu Straneo o Sebastián Almada nunca se les ha hecho una cosa así. Cuando viene Jaime Roos, cuando viene la Catalina, Falta y Resto, no les preguntamos por qué Batlle dijo que todos los argentinos somos unos chorros de mierda. Ustedes nunca fueron unos atrevidos y le pegaron a la gente en el suelo. No sé por qué hoy están con este trato así. Pero bueno, pasará."

Brieva defendió que siente que su filiación política no es para que lo "pongan a la parrilla" y lo "den vuelta y vuelta", y explicó que entiende que es parte del juego, pero que en este caso sintió que se cruzó una línea.

"Yo podría hacerme el pelotudo, ir a Polémica en el bar, a (Orlando) Petinatti, ya los conozco a todos... A Petinatti lo conozco desde que estaba en Océano, a (Luis Alberto) Carballo lo conozco desde hace 200 años, son cuatro canales, cinco radios, no es tan difícil. Los conozco a todos, a todos los invito al teatro, sé cómo son, me presto al juego para que el programa venda, voy a Vamo arriba, me hacen un solo llamado espontáneo y es para preguntarme por qué banco a Cristina... Yo juego esos juegos, los sé jugar, pero esta vez me pareció mucho. Me preguntaron por la muerte de Nisman, hasta por los nazis que Perón dejó entrar a la Argentina".

C5N

El actor volvió a reiterar que está sorprendido por las reacciones frente a su apoyo al kirchnerismo, y dijo que no lo entiende porque, según él, "ni Néstor ni Cristina gobernaron Uruguay".

"Al contrario, deberían estar más contentos de que vienen acá y asaltan Farmacity y se pueden llevar tantos shampoo y desodorantes. Eso está bárbaro, nos cagamos de risa, les decimos 'disfruten, hijos de puta', que pueden venir y comer en los mejores restaurantes, y nosotros no podemos ni entrar. Siempre lo manejamos con gracia y chiste, así que no entiendo qué pasó ahora, no entiendo por qué dicen que me cagué en el Uruguay. Me parece que me comí una galletita injusta."

La suspensión de las funciones en el interior

Además de sus cruces en televisión, el actor argentino fue noticia porque este domingo la productora que llevaría su show al interior del país decidió suspender todas las funciones por fuera de las pautadas para Montevideo en el teatro Metro.

"Por responsabilidad de la productora Ápice, totalmente ajenas a la responsabilidad del artista Dady Brieva los shows programados en el interior del país en el mes de agosto están suspendidos", decía el texto, que anunció además el mecanismo de devolución de entradas.

Consultado por El Observador, Aldo Luissi, uno de los responsables de la productora, explicó que "la decisión es anterior en el tiempo a este fin de semana", y que no respondió ni a cuestiones de baja venta de entradas o a los cruces del artista en los medios.

Consultado por esta situación, Brieva confirmó lo dicho por la productora y aseguró que no pudieron reprogramar por motivos de su agenda laboral.

"Íbamos a hacer ocho funciones con la gente de Ápice, que es bárbara, que siempre me llevan y tienen una fuerza increíble. Faltando dos semanas la gente de Ápice me dice que va a tener que reprogramar las funciones porque entre los 700 mil uruguayos que vinieron a Argentina y la cantidad de oferta de espectáculos que hay para lugares chicos, la programación se superponía mucho y creían que a lo mejor no iba a dar para tanto. Yo les dije que en octubre tenía que filmar, que no podía reprogramar, y que levantábamos las funciones. Faltaba un montón, un mes, así que lo hicimos, no creo que para esa fecha se hubiesen vendido demasiadas entradas", dijo Brieva.