Sergio Puglia: "Todo lo que hice en mi vida, lo hice porque me gustaba"

El cocinero y conductor Sergio Puglia fue entrevistado por el periodista argentino Oscar González Oro para el ciclo Posdata de El Observador. En la entrevista, Puglia habló sobre la fama y cómo se lleva con ella, relató como se dio su paso de la cocina a los medios y por qué dijo que no a los cargos políticos que le ofrecieron.

"Todo lo que hice en mi vida, no fue para conseguir las repercusiones que he conseguido. Yo lo hice porque me gustaba", dijo Puglia en la charla.

Mirá el video completo: