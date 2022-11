“Si las ofendí les pido perdón”, dijo Mujica tras sus dichos sobre las mujeres

El expresidente José Mujica se disculpó con las mujeres frenteamplistas que habían repudiado sus dichos en un comunicado. “Me equivoqué en el decir (…) Yo lo dije con humildad. Tal vez la expresión no sea correcta”, señaló.

Si bien Mujica descartó hacer una aclaración formal sobre sus dichos de este lunes a El Observador, expresó: “Si las ofendí les pido perdón a las compañeras. Punto”. Es en referencia a la agrupación Unidad Temática de los Derechos de las Ciudadanas del Frente Amplio.

La tarde de este lunes Mujica explicó a 970 Noticias (radio Universal) lo que quiso decir con que Carolina Cosse “tiene un don” que es ser mujer, y que las mujeres “están de moda”. “Cuando digo de moda me refiero a que es un tema ineludible de nuestra época (…) La mujer está ocupando en la evolución universitaria una presencia cada vez mayor. Terminando las carreras. Es por ese lado que viene la equiparación. Su presencia va a ser insustituible”.

Agregó que quiso decir que “hoy la defensa del feminismo tiene un peso mundial, por lo menos en el occidente. Está por todas partes”. “Es una cosa de nuestra época. Lo que pienso está en la página 149 del libro ese que va a aparecer mañana (en referencia a El horizonte. Conversaciones sin ruido entre Sanguinetti y Mujica, escrito por Alejandro Ferreiro y Gabriel Pereyra).

Sobre lo escrito en la página 149 –dijo Mujica– “vale más como declaración que una cosa al pasar en un reportaje dicho a la carrera”.

“Está escrito en la pagina lo que pienso”, insistió el expresidente y líder del Movimiento de Participación Popular (MPP).

La página 149

En la página 149 se le consulta cómo observa en este momento el intento de igualdad de derechos y la “necesaria puesta a punto” de los vínculos entre los géneros, más allá de saber el rol de las mujeres en la sociedad, en la familia y cómo eso ha ido evolucionando.

Allí Mujica responde: “Para mí es casi una evolución natural. Primero, que no es tan nuevo eso, tiene viejos antecedentes. Y siempre estuvo. Pero hay un cambio determinante. El papel de la fuerza del trabajo y en lo demás, ya no cumple el papel que cumplió históricamente. Hay una transformación en pos de la habilitad y de la inteligencia, y eso va creciendo. Eso parece un hecho secundario. Para mí es un hecho decisivo, un hecho que cambia todo. Y que la sociedad, buena parte de la sociedad, tiene un cemento patriarcal y de dominación, también es cuestionable. Pero la evolución contemporánea en el campo del trabajo y en todo lo demás, hace que evidentemente no sea un problema de igualdad, es un problema de identidad. Iguales no somos ni seremos nunca, por suerte. Por suerte. Somos una sabia construcción de la naturaleza que mutuamente se compensa. Que es una cosa intransferible. Una cosa es hablar de igualdad de derecho, que es obvia, y otra cosa, de igualdad fisiológica y todo lo demás. Por suerte, porque no sé cómo son las mujeres solas, pero creo que los hombres solos son un desastre. Un desastre”.